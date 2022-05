El saludo especial de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul por su cumpleaños

Desde que se confirmó la relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, el futbolista y la cantante ya no se ocultan y demuestran su amor en las redes, con likes y comentarios constantes. Hoy, el deportista está cumpliendo 28 años y la artista lo saludó de una forma muy especial. Después del exitoso fin de semana que vivió con sus primeros shows en el Hipódromo de Palermo, la intérprete utilizó sus redes sociales para compartir los momentos más emocionantes y el detrás de escena del tour. Como era de esperarse, los me gustas y las reacciones de su novio no tardaron en llegar. Esta tarde, la ex Violetta posteó una imagen de uno de sus vestuarios y el jugador de la Selección Argentina la elogió en los comentarios. «No tinitaaaa afloja», le ecribió, junto a un emoji de una mano haciendo un corazón. A lo que ella, muy cariñosa, le respondió: «FELIZ CUMPLEAÑOS BOMBONNN», también con un corazón rosa.