El rotundo pedido que le habrían hecho Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré a La China Suárez

Recientemente, se conoció que La China Suárez tenía planeado abandonar España un tiempo para regresar a la Argentina. Pero lo más llamativo de esto es que se develaron cuáles serían los verdaderos motivos de su arribo a Buenos Aires.

Según contó Andrea Taboada en «Los Ángeles de la Mañana», La China Suárez habría recibido un contundente pedido por parte de Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, sus exparejas. «Hablaron con ella y le dijeron que querían que volviera lo antes posible para poder ver a sus hijos», contó la panelista, respecto al motivo que haría que la exprotagonista de «El Hilo Rojo» regrese a su país natal.

La China y el Wandagate

Luego de que Wanda Nara compartiera un explosivo mensaje en las redes sociales donde se refería a La China Suárez, aunque sin nombrarla, y la acusara de terminar con el amor de su familia, la actriz fue muy cuestionada y criticada en los medios. A raíz de esto, realizó un extenso descargo en el que se defendió de todo lo que se dijo para ensuciar su imagen.

«Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia», decía en el comienzo.

En otra parte del escrito, La China Suárez remarcó que no fue ella quien inició este acto de infidelidad: «Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto, un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo».

A raíz de estas declaraciones de Eugenia, en LAM también contaron qué le habría dicho Icardi a la artista cuando comenzaron a hablarse: «Solo sin que nadie le diga nada, Icardi le empieza a contar que estaba en crisis con Wanda. Le empieza a contar de la crisis y le dice en un momento, ‘me quiero separar de Wanda y ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer, la veo como amiga o como madre’. Le contaba qué tipo de discusiones tenía con Wanda e intimidades de la pareja».