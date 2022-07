El romántico saludo de Nicole Neumann a Manu Urcera por su cumpleaños: “Robó mi corazón”

El joven pilto de carreras cumplió este sábado 31 años y la modelo decidió homenajearlo con un especial saludo en las redes sociales. La también panelista demostró cuánto se aman a través de tiernas fotografías de felices momentos juntos y abrió su corazón en un cautivante mensaje.

Mostró algunos de sus mejores momentos juntos Foto: Instagram/nikitaneumannoficial

“Feliz Cumpleaños a una de mis personas favoritas en este mundo!!! Feliz vuelta al Sol! Feliz Vida!!!! Manu Urcera Te amo con todo mi ️corazón”, manifestó honesta. Y cerró con el hashtag: “La persona que robó mi corazón”. Las fotos recibieron más de ocho mil “me gusta” en dos horas y cientos de felicitaciones al deportista.

Mientras que al ver la dedicatoria de su novia, Manu respondió emocionado: “Que lindas palabras!! Te amo mucho lindaa”.

Nicole Neumann confesó que quiere casarse con Manu Urcera

La jurado de “Los ocho escalones del millón” reveló entre una risa nerviosa que le gustaría casarse con el piloto diez años menor que ella. Fue en un divertido cruce al aire cuando su compañero del programa Martín Liberman la apuró con la pregunta.

El piloto cumplió 31 años. Foto: Instagram/nikitaneumannoficial

“No dije que me casaba, dije que me invitaron a una fiesta de fin de año y yo dije que no estaba mal. Por qué no, por qué no”, disparó la madre de Indiana, Allegra y Sienna. Y para cerrar confesó: “Sí, me gustaría casarme, pero en otro momento se verá”.

Nicole Neumann, muy enamorada Foto: Instagram/nikitaneumannoficial

Lo cierto es que hasta el momento, la modelo y el piloto no han dado ningún paso en señal de compromiso. Todavía no se vieron alianzas en sus manos y tampoco se habla de convivencia. De todas formas, ante la respuesta de Nicole, Liberman reaccionó rápido y animó al joven a hacer la esperada propuesta: “Manu, ¿dónde andas, por ahí?”.