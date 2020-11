El relato de la vecina de Tornquist que dio con la nena pigüense olvidada por sus padres en Parque Norte

Andrea Roppel, vecina de Tornquist, fue quien tuvo el primer contacto con la nena de dos años que fue olvidada por sus padres en el balneario Parque Norte el pasado domingo. Este martes, dialogó con nuestro medio y relató lo sucedido.

“Serían las 18.30 aproximadamente, me estaba por subir al auto para irme y en el sector de la escalinata veo a una chiquita llorando y me decía que no encontraba a su mamá. Le hago upa, le digo ‘bueno ya la vamos a encontrar’, yo imaginando que me iba a dar vuelta e iba a ver a una mamá o a algún hermanito desesperado buscándola; pregunto en una mesa de ahí cerca y me dicen que de ellos no era; preguntamos arriba y nadie sabía nada”, contó.

“Me encuentro con Antonia Díaz, que estaba con toda su familia, le pregunto si sabían si estaban buscando a la nena y dijo que no y que hacia una hora la veían subiendo y bajando las escaleras y que la estaban mirando por miedo a que se caiga, suponiendo que la familia estaba arriba –continuó-. El hermano de Antonia me acompañó a la cantina, rápidamente Juani Graff (cantinero) le dio un helado, ahí ya se empezó a juntar un montón de gente, yo le pregunté cómo se llamaba su mamá y me decía ‘Mami’ y su papá ‘Papi’. Después vino gente que estaba en el camping, me preguntaron si esa era la nena que estaba perdida y me dicen que sus padres estaban al lado de ellos pero que ya se había ido; eran dos familias que andaban con un montón de nenitos”.

Con ese escenario, decidieron llamar a la policía, que arribó al lugar y recorrió de nuevo el predio buscando a sus posibles padres. “La gente que estaba al lado de ellos sabía en qué autos andaba la familia (un Focus y un Duna), así que los localizan por la cámaras, mediante la patente deducen que eran de Pigüé y los ubicaron; los fueron a buscar a la casa y los papás dijeron que no se habían dado cuenta”, añadió.

“Los padres llegaron al balneario, la mamá lloraba y el padre me dijo que no se habían dado cuenta, ‘porque mi señora la subió al auto, ella se bajó y no nos dimos cuenta’. Yo no quiero juzgar, porque no sé qué habrá pasado. No hablé con la madre, solo le comenté que la nena estuvo bien contenida”, dijo.

Luego de lo sucedido, Andrea relató los hechos en las redes sociales, sobre lo que afirmó: “mi publicación en Facebook era para agradecer a la gente, cómo nos unimos todos para actuar y la buena predisposición. No me siento heroína ni nada, quería contar lo que pasó y agradecer a la gente que estuvo, porque fuimos varias las personas que nos comprometimos en ese momento y todos nos quedamos ahí hasta que se resolvió”.

FUENTE; NOTICIAS DE TORNQUIST