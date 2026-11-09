La visita del papa León XIV tuvo una escala central en el Conurbano bonaerense. El Sumo Pontífice desembarcó en Claypole, partido de Almirante Brown, para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución que asiste a más de 400 personas con discapacidad y que será el escenario de uno de los momentos más significativos de su paso por la Argentina.

El arribo fue alrededor de las 9.15 al establecimiento ubicado sobre la avenida Lacaze 3963, después de partir desde la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido incluyó distintos puntos del sur del Conurbano y tuvo un tramo en el Papamóvil, con el que el Papa buscará tomar contacto con los fieles que se acerquen a las inmediaciones del Cottolengo.

Allí fue recibido por el gobernador, Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez, y el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

En su discurso, León XIV dejó otro claro mensaje hacia el gobierno nacional. “El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”, lanzó.

«La enorme labor que hacen día a día con tanto amor es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencias y de la paz», afirmó el Santo Padre.

En un mensaje a los presentes, el Pontífice señaló que el Cottolengo es «una comunidad fraterna de puertas abiertas».

«Mi deseo para este país es que se sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre al exclusión. Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la caridad, que en Argentina se abra una nueva generación de santos de la caridad, la caridad de Cristo», resaltó el papa.

La elección de Claypole no será un detalle menor dentro de la agenda papal. El establecimiento, perteneciente a la obra de Don Orione, funciona como un espacio de residencia y atención integral para personas con discapacidad, con actividades educativas, terapéuticas y recreativas. En sus cinco hectáreas conviven alrededor de 400 personas, muchas de ellas sin acompañamiento familiar permanente.

Durante la recorrida, León XIV caminará por parte del predio y mantendrá un encuentro con residentes y trabajadores de la institución. También está previsto que brinde un breve discurso en la capilla, en una actividad de carácter íntimo que tendrá como protagonistas a quienes forman parte de la comunidad del Cottolengo.

En ese marco, el gobernador Axel Kicillof participará de la recepción del Pontífice, acompañado por integrantes de su Gabinete. La presencia del mandatario bonaerense le dará también una dimensión institucional a la visita, que tendrá lugar en territorio provincial y contará con un importante despliegue de autoridades y organizaciones religiosas.

La jornada incluirá además un momento musical a cargo de Abel Pintos, quien interpretará algunas canciones durante el encuentro. Los residentes prepararon distintos presentes para el Papa, entre ellos un solideo confeccionado por ellos mismos y un trabajo realizado con materiales reciclados.

La llegada de León XIV movilizará a miles de personas en el sur del Conurbano. Los organizadores esperan una concurrencia masiva en los alrededores del establecimiento, con pantallas gigantes y distintos espacios destinados a quienes quieran seguir la visita. El operativo de seguridad contempla cortes de tránsito, vallados y sectores delimitados para ordenar la presencia de los fieles.

Después de la actividad en el Cottolengo Don Orione, el Papa regresará a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar, desde las 11.30, una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El mensaje estará dedicado a las familias y contará con la presencia del presidente Javier Milei y funcionarios nacionales, además de autoridades porteñas y representantes de distintos sectores.

Para el encuentro se dispusieron sectores diferenciados para las delegaciones oficiales. Según la organización, habrá unos 250 invitados nacionales y otros 250 representantes de la Ciudad, además de personas con discapacidad, trabajadores de prensa y un coro. También se prepararon más de 2.000 copones y más de 500.000 hostias consagradas.

La agenda continuará durante la tarde con un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, previsto para las 16.10. Una hora y media después, León XIV se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

El cierre de la jornada será en la Catedral Metropolitana, donde a las 18.45 participará de la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales. Finalmente, a las 19.45, compartirá una cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Así, la visita al Cottolengo Don Orione marcará el primer gran desembarco de León XIV en el Conurbano bonaerense, con una agenda que combinará el contacto con las personas con discapacidad, la presencia de Kicillof y una serie de encuentros institucionales y religiosos en la Capital Federal.