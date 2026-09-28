El Programa de Salud Escolar Bonaerense llegó a las escuelas del distrito de Tornquist

Tornquist Municipio adhirió a la aplicación del Programa de Salud Escolar Bonaerense,
una iniciativa conjunta del Ministerio de Salud y la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires.

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Se trata de una acción implementada para garantizar el derecho a la salud de niños,
niñas y adolescentes. Su objetivo es detectar problemas a tiempo, promover hábitos
saludables y realizar controles de crecimiento y desarrollo.

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En esta primera etapa, el programa está destinado a estudiantes de primer grado de
escuelas primarias estatales, así como a escuelas rurales con aulas multiedad. Las
jornadas, llevadas a cabo por equipos interdisciplinarios, incluyen evaluación clínica
general, control de agudeza visual, revisión odontológica, control y aplicación de
vacunas del calendario y talleres lúdicos de promoción de la salud y prevención.
En el distrito de Tornquist, ya se implementó en nueve establecimientos educativos,
con un acompañamiento por parte de las familias y la comunidad educativa, con 63
controles realizados para que los estudiantes accedan de manera directa a las
evaluaciones integrales.

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Las instituciones en las que se realizó fueron: EP Nº 3 y Jardín Nº 909 de Tres Picos,
EP Nº 13 de Paraje La Querencia, EP Nº 10 y de JIRIMM Nº2 de Paraje Ventana, EP
Nº 7 de Paraje Funke, EP Nº 8 y JIRMM Nº 7 de Paraje Estomba, y JIRIMM Nº3 de
Paraje Funke, y continuará en todo el distrito hasta fin de año.

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