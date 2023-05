El profundo mensaje de Calu Rivero a sus padres: «Hoy amanecí sensible»

Calu Rivero se convirtió en madre de Tao, su primer hijo junto a Aito de la Rúa, hace poco más de dos meses. Desde la llegada del bebé se muestra en redes sociales plena, feliz y rodeada de afectos que colaboran con la difícil tarea de maternar, desde el acompañamiento o la contención. En las últimas horas, la actriz decidió dedicares un sentido posteo en redes sociales a sus padres por el apoyo incondicional que le brindan en este momento tan especial para ella. Hoy me levante pensando le agradeceré a mi mamá y a mi papá lo suficiente? Y la verdad no se… es tanta la ayuda 360 que me están dando» comenzó el escrito que compartió en su cuenta oficial de Instagram. «Respetan mi búsqueda, no opinan de más, cuando les digo algo lo incorporan, me acompañan desde el estar disponible siempre» reveló en cuanto a su forma de criar al pequeño y a la flexibilidad de sus progenitores. A su mamá le dedicó un párrafo a parte: «Madrecita retratas mis momentos con Tao, me pones los zapatos cuando no puedo, me lavas los platos cuando quedaron sucios, me abrigas, me mimas, y ni hablar con Tao» expresó y concluyó «al final lo único que importa son los vínculos. Gracias por ayudarnos tanto en todo. Hoy amanecí sensible».