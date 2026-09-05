El PRO y la UCR acercan posiciones en la Provincia para una posible alianza en 2027

El senador Pablo Petrecca y el presidente del radicalismo bonaerense, Emiliano Balbín, se reunieron en el encuentro de Urban Cities y coincidieron en la idea de transformar la Provincia con “diálogo, consenso y capacidad de trabajar juntos»

En el marco del encuentro de Urban Cities que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, el Senador Provincial Pablo Petrecca, también mantuvo un importante encuentro con Emiliano Balbin, actual presidente de la UCR bonaerense. De esta manera, suma un nuevo encuentro con otro dirigente importante de la provincia.

Como se sabe, el senador oriundo de Junín, actual presidente del Bloque de Senadores del Pro y Vicepresidente del partido a nivel provincial, hace tiempo viene recorriendo la provincia de Buenos Aires y manteniendo encuentros con dirigentes de distintos sectores.

El senador no sólo lo hace con el objetivo de escuchar a los diferentes sectores de la comunidad y trabajar en proyectos que sirvan para acercar respuestas a las demandas y necesidades, sino que también, mantiene diálogo con diferentes sectores y dirigentes políticos, con la idea de construir una alternativa política de cara a las elecciones del año próximo, basada en el diálogo, los proyectos y el consenso de todos aquellos sectores que quieren ponerle fin al populismo kirchnerista.

En ese marco, no sorprendió la foto de este miércoles con el actual presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbin. «Como vengo sosteniendo hace un tiempo, llegó la hora de trabajar seriamente para salvar a la provincia del kirchnerismo y con ese objetivo, trabajo para sumar a todos aquellos que pensamos parecidos y queremos lo mismo», sostuvo Petrecca.

Por último, el legislador provincial, aseguró que «la construcción de una alternativa electoral para gobernar la provincia debe nuclear a los mejores y basarse en el diálogo, los consensos y los proyectos que pongan fin a las necesidades de los bonaerenses, por eso, es importante cada diálogo con aquellos que queremos los mismo, en ese sentido, agradezco a Emiliano Balbin la charla y el debate de ideas que buscan fortalecer esta construcción».

FUENTE: LA NUEVA RADIO SUÁREZ