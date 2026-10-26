El PRO se diferencia de Milei y felicita a Lula tras la reelección: «Un vínculo histórico y permanente»

Con un comunicado en la red social X, el partido fundado y presidido por Mauricio Macri expresó su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales.

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