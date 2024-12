El preocupante posteo de Isabel Macedo tras ganar en los Martín Fierro de Moda 2024

La actriz Isabel Macedo no pudo asistir a la gala de los Martín Fierro de Moda 2024 debido a un fuerte golpe que sufrió recientemente durante los ensayos de la novela Margarita. A pesar de estar en cama por las molestias, celebró la velada desde su hogar, con su vestido puesto.

En un relato sobre su experiencia, Macedo compartió cómo comenzó a sentirse mal durante el vuelo hacia el evento: «Bueno, tomé el vuelo para prepararme para los Martín Fierro de la Moda, para estar lista y divina. Pero en el avión empecé a sentir que mi nariz hacía ruidos«, comenzó a contar.

Según la actriz, al principio pensó que estaba «sugestionada» y trató de negarlo, pero el dolor fue aumentando. «No puede ser», recordó, y luego imitó los ruidos del posible quiebre de su rostro. «No sabía si era la presión del avión, pero me empecé a sentir mal. Me dolía la cabeza, y este pómulo -señaló el área lastimada- y todo», detalló.

A pesar de las molestias, Macedo logró llegar a su destino, bañarse y peinarse. Sin embargo, no pudo soportar ni el más mínimo contacto en su cara: «No me puedo maquillar, ni una brocha puedo tener en la cara», explicó.

Finalmente, la actriz destacó que, aunque no pudo asistir a la gala, vivió la ocasión de una manera diferente: «Lo vivimos de una manera diferente, en familia, todos juntos, celebrando el resultado de tanto trabajo», agregó. Y aunque no pudo ir al evento, se puso su vestido como si estuviera allí, por si su condición mejoraba.

Recapitulación de los problemas de salud de Isabel Macedo

A través de sus redes sociales, Isabel decidió compartir el difícil momento que está atravesando debido a un nuevo problema de salud. Hay que recordar que hace unas semanas sufrió un incidente serio cuando fue picada por una araña venenosa, y luego pasó por un accidente durante los ensayos del show Margarita, lo que la obligó a reducir su ritmo de trabajo.

Pero ahora, la situación parece haber empeorado. Tras lo que parecía ser una recuperación, Isabel descubrió que había sido mal diagnosticada por los médicos. Con visible angustia, se grabó explicando el calvario que lleva enfrentando durante las últimas semanas, mostrándose con el rostro lleno de moretones. «No sé ni cómo empezar a contarles», dijo, visiblemente preocupada. Luego, continuó relatando lo que había descubierto: «Me sigue doliendo mucho la nariz. Fui al médico y abrimos la tomografía que me hice en Buenos Aires. El informe decía que no tenía nada, que solo era un golpe», explicó, refiriéndose a la primera versión que le dieron tras su accidente durante los ensayos del spin-off de Floricienta. En un principio, se había rumoreado que se había roto la nariz, pero ella había desmentido esa versión. Sin embargo, la verdad fue otra: sí sufrió una fractura.

La situación quedó al descubierto cuando Isabel se sometió a una segunda consulta médica ya en Salta. En esa ocasión, se descubrió que el diagnóstico que le habían dado en Buenos Aires había sido erróneo. «Tengo tres fracturas en la nariz», reveló, explicando el origen de su intenso dolor. «Bueno, ¡lo que lloré! No era que quisiera llorar, pero se me caían las lágrimas de la impotencia, de no haber sabido en el momento», confesó, visiblemente afectada.