El posteo ultra romántico de Silvina Escudero al cumplirse un año de su propuesta de casamiento

Silvina Escudero está en pareja con Federico, un hombre que no es del medio y mantiene un bajo perfil, desde 2017, sin embargo, durante la pandemia decidieron darle un espacio a la relación y se mantuvieron alejados unos meses. A fines de 2021 se reconciliaron y ella decidió hacer público su romance en redes sociales. Hace exactamente un año, mientras ella estaba de viaje es España, su novio apareció sin previo aviso y la sorprendió con una romántica propuesta de casamiento. En agosto de 2022 llevaron adelante la unión civil y en diciembre de ese año efectuaron la ceremonia religiosa. Al cumplirse un año de la tarde mágica en la que la modelo empezó a visualizar su matrimonio, decidió hacer un romántico posteo en su cuenta oficial de Instagram, acompañado de un video que recopila las acarameladas imágenes de lo que fue ese momento tan especial en su vida. «Hace una año mi marido, que en ese entonces no lo era, me sorprendió en la mitad de mi viaje a Europa con mi amiga, para proponerme casamiento. Fue un día soñado, deseado y claramente no esperado» escribió, súper feliz con su situación sentimental actual. La publicación fue musicalizada con la canción ‘El amor de mi vida’ de Abel Pintos. «Después vinieron los mil y un festejos más… pero ese día sigue siendo mágico! Gracias por eso… te amo marido» finalizó el sentido escrito de la bailarina.