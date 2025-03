El polémico comentario de Anita Espósito que desató la furia de Eduardo Feinmann

Un tremendo escándalo se desató en las últimas horas cuando Julieta Castro y Anita Espósito apuntaron duramente contra Javier Milei. Los hechos ocurrieron durante su programa de stream.

En ese marco, la hija de Momi lanzó un comentario bastante picante asegurando que lo hizo con inconsciencia, sin buscar ninguna polémica: “Yo te voy a defender lo indefendible. Vos podes matar al presidente que yo te voy a defender”.

Lejos de quedarse callada, Anita retrucó: ¿Vos querés matar al presidente? Andá yendo que yo te banco. ¿Querés una bolsa negra?”. Como era de esperarse, ese comentario no salió desapercibido en redes sociales.

Sin embargo, para cortar la tensión, uno de los participantes agregó: “Al presidente del club de fans… de otra cosa estamos hablando”. Por supuesto que no cayó nada bien los chistes que hicieron y las criticaron.

Uno de los periodistas que se mostró muy molesto fue Eduardo Feinmann, que expresó: “Se creen que son gracioso, TARADOS, no se puede joder con estas cosas. El presidente es una institución, un ropaje y la investidura presidencial. NO SE JODE CON ESO…SE RESPETA AUNQUE NO TE GUSTE. Es una instigación a cometer un delito.”

A continuación, compartimos algunos de los tuits más virales: