El Polaco recordó su relación con Silvina Luna y la despidió con una tierna foto en las redes sociales

Silvina Luna murió este jueves. Varios famosos se hicieron eco de la triste noticia donde la recordaron con sentidos posteos. El Polaco -quien fue su pareja en 2019- despidió a la modelo con una tierna imagen en sus redes sociales, donde no dudó en pedir Justicia.

En la foto en cuestión se lo puede ver al cantante y a la actriz sonriendo mientras hacían de DJs. “Q.E.P.D #justiciaporsilvina”, escribió entre emojis de llantos, tristeza y corazones partidos.

El gesto no pasó inadvertido entre sus más de dos millones y medio de seguidores. “Qué hermoso, Pola. Justicia”, “A Silvina la mataron”, “A Lotocki lo quiero preso”, “Qué bella foto”, fueron tan solo algunos de los mensajes que más se repitieron.

El sentido posteo de El Polaco tras la muerte de Silvina Luna. (Foto: Captura Instagram /elpolaco)

A comienzo de julio, poco después de que se conociera la noticia de la internación de Silvina Luna en el Hospital Italiano, el cantante apuntó contra Aníbal Lotocki, el médico acusado del calvario que vivió la modelo.

“Se tiene que hacer Justicia, no puede ser una cosa así. No puedo creer que tenga tanta caradurez”, lanzó durante un móvil con LAM (América). “Yo no me quiero meter demasiado, pero es lo que todos vimos y estamos viendo: una chica joven, con una vida por delante, que está sufriendo, esto que está pasando es algo que no se puede explicar y es una vergüenza”, sentenció.