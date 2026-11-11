El PJ de Saavedra repudió el cierre de Papelera del Sur y responsabilizó a las políticas de Milei por la crisis industrial

(Por Ciudad Noticias): El Consejo del Partido Justicialista del distrito de Saavedra-Pigüé expresó su solidaridad con los 160 trabajadores despedidos en Tornquist. A través de un comunicado, reclamó la reincorporación del personal y cuestionó las importaciones por su impacto sobre la producción nacional.

El Consejo del Partido Justicialista del distrito de Saavedra-Pigüé manifestó públicamente su rechazo al cierre de Papelera del Sur, en el vecino distrito de Tornquist, una situación que afecta directamente a 160 trabajadores y sus respectivas familias. A través de un comunicado, la conducción partidaria expresó su preocupación por las consecuencias sociales y económicas de la decisión empresarial y apuntó contra las políticas económicas del Gobierno nacional.

La declaración del justicialismo saavedrense pone el foco en el impacto que representa la pérdida de 160 puestos de trabajo para una comunidad como Tornquist, donde el cierre de una industria no solamente compromete el sustento de quienes se desempeñaban en la planta, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro económico de numerosas familias.

En ese contexto, el Consejo del Partido Justicialista expresó su solidaridad con los trabajadores afectados y sus allegados, al tiempo que vinculó la situación de la papelera con el escenario que atraviesa la industria argentina.

«Las políticas de Milei destruyen la industria nacional y el trabajo argentino», sostuvo la organización política en su pronunciamiento, en el que atribuyó al rumbo económico del Gobierno nacional parte de la responsabilidad por las dificultades que enfrenta el sector productivo.

El comunicado también contiene dos reclamos concretos. Por un lado, exige la reincorporación de los trabajadores despedidos y, por otro, solicita que se frenen las importaciones que, según la interpretación del justicialismo, perjudican la producción nacional y ponen en riesgo la continuidad de las fuentes laborales.

La postura del PJ de Saavedra incorpora así una voz política del distrito vecino al conflicto de Papelera del Sur, en momentos en que la situación de sus trabajadores genera preocupación por las consecuencias que puede tener el cierre definitivo de la actividad industrial.

Más allá de los cuestionamientos al Gobierno nacional, el pronunciamiento coloca en el centro de la discusión la situación de las 160 familias afectadas, que enfrentan la incertidumbre sobre su continuidad laboral y sus ingresos.

El documento concluye con una consigna que resume la posición de la conducción partidaria frente al conflicto: «¡El trabajo argentino se defiende!»

De esta manera, el Consejo del Partido Justicialista de Saavedra-Pigüé hizo público su respaldo a los trabajadores de Papelera del Sur y reclamó medidas destinadas a preservar las fuentes de empleo y la producción industrial argentina.