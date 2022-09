El picante palito de Florencia Peña a Lali Espósito tras confesar que le gustan las mujeres: “Que me tenga en cuenta”

Al comenzar su programa “La Puta Ama” a las 22.00 hs como todos los días donde habla de algunos hechos relevantes de la semana, Flor Peña se refirió a la confesión de Lali Espósito en el ciclo de radio de Nicolás Occhiato en el cual reveló que tiene atracción también por las mujeres y no dejo pasar la oportunidad de hacerle un fogoso pedido ante las cámaras de América.

“Otra cosa muy importante que paso, Lali Espósito aceptó que también le gustan las chicas” y me encanta”, exclamó la conductora de LPA. “Me lo imaginaba”.

Ante los aplausos de todo el estudio, Flor le hizo un jugado pedido a su amiga que nadie dejo pasar: “Yo lo que le quiero pedir a Lali, es que la quiero y que a veces charlamos y chateamos y que me tenga en cuenta”, clamó.

“Yo soy libre, soy amorosa, no le voy a hacer ningún planteo, no te traigo problema, soy limpita, tengo buen aliento”, concluyó Peña para así continuar con otra noticia.

El televisivo encargo de la actriz de Casados con Hijos a la cantante todavía no recibió respuesta pero debido a la buena onda entre las famosas, serán nada más que risas.

Resulta que Lali Espósito estuvo de invitada en Nadie Dice Nada, el programa radial que conduce Nico Occhiato junto a la influencer Nati Jota, la bailarina, Flor Jazmín Peña y el productor Nacho Elizalde por Luzu TV. Allí hablaron de varias cosas, entre ellas, la energía sexual que genera la cantante.

Frente a ese tópico, Lali hizo una contundente declaración: “Me di cuenta de que me mentía un montón. Yo no aceptaba un montón de cosas que quería, que me gustaban”.

“Que me gustaban las minas por ejemplo, o que yo tenía una dualidad. Siempre separaba ‘a mi me gustan las minas, pero yo me pongo de novia con chabones’”. Luego agregó: “Yo realmente fui, de manera inconsciente, a través de mi música, por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, por así decirlo. O mi manera de sentir mi sexo y sentir amor, en el formato que sea”.