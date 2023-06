El periodista Juan Etchegoyen afirmó que Jésica Cirio tiene nuevo romance tras su separación de Martín Insaurralde

De un tiempo a esta parte, Jésica Cirio venía envuelta en rumores de separación con Martín Insaurralde, su pareja dese hace 10 años y padre de su hija Chloe.

Con estas versiones en el aire, lo cierto es que Jéscia Cirio buscó mantenerse cauta la hora de las declaraciones públicas, hasta que finalmente decidió confirmar la separación ante sus seguidores de Instagram.

Jésica Cirio. (Fuente: Instagram).

Por medio de un video que dejó en sus historias manifestó que la separación era un hecho y que no lo habían comunicado antes porque necesitan esperar un tiempo prudente para la pareja y su familia.

No obstante, Jésica aclaró que “fuimos súper felices en estos 10 años de relación. Pero, bueno, como toda relación, a veces llega a su final y es parte de la vida”.

Pero como era de esperarse, confirmada la ruptura los rumores volvieron a alcanzar a la modelo, pero en este caso relacionado a un nuevo romance con un conocido stremer.

Desde principio del año, Jésica viene participando en Piso 18, un canal de YouTube donde hace stream junto a varios influencers del momento. Uno de ellos es Momo, con quien aseguran que tiene un nuevo romance.

Jésica Cirio. (Fuente: Instagram).

De rumor a realidad

El encargado de dar a conocer la noticia fue el periodista Juan Etchegoyen quien participa dentro del panel de Nosotros A La Mañana (El Trece).

Jésica Cirio y Momo.(Fuente: Instagram).

“A mí me confirman que tienen un romance. Esto me lo confirman desde el entorno de él” manifestó el periodista que, para despejar las dudas advirtió que “es la pareja de Jésica Cirio y Momo. Me confirman que Jésica Cirio y Momo están en una relación ya formal”.