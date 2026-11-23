Después de la fuerte polémica que protagonizó con Joaquín, el empleado del emprendimiento gastronómico al cual criticó en una feria, Robertito Funes Ugarte decidió hacer un descargo público para aclarar su versión de los hechos.

En su explicación, Robertito reconstruyó cómo comenzó el intercambio y aseguró que su intención era mostrar los productos de los distintos expositores. «Lo que pasó fue lo siguiente, estábamos haciendo un móvil, bueno, vieron todo lo que sucedió al aire. Le pregunto un par de veces si me quería mostrar su sándwich. Primero le pregunto a su compañera, ella me dice como que hablara con él. Hubo una confusión ahí», relató. También reconoció que sintió una actitud despectiva por parte de Joaquín: «Yo sentí una situación un poco como que no tenían como que no, no era bienvenido yo en el lugar».

Respecto de sus dichos al aire, cuando calificó al trabajador como «un bobo importante» y cuestionó su actitud, el conductor admitió que no fue un buen momento. «Le pido disculpas a Joaquín si le molestó lo que dije», expresó. Y aclaró que nunca había pedido que lo despidieran: «Yo no pedí que lo echaran, por supuesto. Dije que había que contratar a gente, adultos mayores, gente más grande que a veces tiene mejor trato». En ese sentido, también reconoció que el empleado podía estar atravesando una situación de presión por sus responsabilidades laborales. «Yo entiendo que este chico estaba trabajando y tenía una presión tremenda porque tenía que vender, porque esa es la realidad. No fue mi intención ofenderlo. Para nada, no fue mi intención ofenderlo», sostuvo.

Por otra parte, Funes Ugarte se refirió a las críticas que recibió en las redes sociales y aseguró que no quería concentrarse en los comentarios de terceros. «Parece que a través de las redes sociales son todos guapos y todos dicen barbaridades», lanzó. Sin embargo, volvió a poner el foco en Joaquín y le dedicó un mensaje personal: «Lo que me quiero ocupar es de que a Joaquín le quiero pedir disculpas por si se sintió ofendido, si lo molestó». También destacó su capacidad para organizar el evento y le envió un saludo: «Sos un chico muy joven. Se te ve que sos talentoso porque armaste el food truck».