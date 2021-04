El pedido de Ángela Leiva por uno de sus seres queridos que está en terapia intensiva: “Necesito que me ayuden a mandarle mucha fuerza”

A través de sus redes sociales Ángela Leiva contó que su mánager, Carlitos, está en terapia intensiva. Con un largo y conmovedor mensaje, la cantante le pidió a todos sus seguidores que envíen sus buenas energías para que su representante tenga una pronta recuperación.

“A mi siempre me gusta contarles lo lindo que me pasa, lo que me hace feliz, pero hoy me toca contarles una noticia que me tiene muy triste hace ya varios días… la razón por la que decidí contarles es porque necesito que me ayuden a mandarle mucha fuerza, mucha energía, mucho amor a mi compañero de ruta, a mi amigo, que muchas veces hace también de abuelo.. EL VIEJO como le digo yo…”, empezó contando Ángela en su cuenta de Instagram, junto a una foto posando al lado de su mánager.

“Está en terapia intensiva hace varios días, luchando para volver a ser ese Carlos que todos conocemos, el incansable, el que está lleno de energía, el que tiene un corazón enorme, el que siempre da todo para traerme buenas noticias… viejo querido ponete bien que tu familia y nosotros te extrañamos y te necesitamos acá, más fuerte que nunca”, agregó.