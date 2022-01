El pase sanitario en las escuelas bonaerenses reabre el debate y genera polémica

En medio de un alarmante crecimiento de los casos de coronavirus, el infectólogo Javier Fariña, que integra el Comité asesor del gobierno nacional, propuso la implementación del pase sanitario en las escuelas, como medida para avanzar hacia una «vacunación universal».

Horás después, el director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, aseguró que la Provincia está analizando la posibilidad de exigir el pase libre sanitario para concurrir a clases presenciales en el territorio bonaerense.

«Necesitamos que haya clases y ojalá que podamos. Ante los números de ahora parece difícil pero escucho que estos números irán bajando a fines de febrero», aseguró el flamante titular de la cartera educativa.

La medida ya despertó las primeras quejas y la oposición cerrada de parte de diversos sectores, como el de Padres Organizados, que vino marcando sus diferencias con el manejo de la pandemia desde hace tiempo.

Así, con el hashtag #AbranLasEscuelasSinRestricciones, la organización sostuvo que «hace casi un año ya veníamos luchando por el derecho a la educación de nuestros chicos. Y así vamos a seguir, sea quien sea el responsable».

Además, señalaron que «las vacunas contra el Covid-19 NO SON OBLIGATORIAS, porque todavía están en fase de estudio. Los Niños, Niñas y Adolescentes deben gozar del derecho pleno a educarse y desarrollarse dignamente, sin ningún tipo de condicionamiento».

En tal sentido, desde la entidad mencionaron que la medida, anunciada ya en algunos distritos del país, «viola la Convención de los Derechos del Niño», alentando a los gobernantes a «priorizar el acceso a la educación de manera urgente en lugar de coartarlo».

Los gremios

Por su parte, la referente de SUTEBA en La Matanza y exdiputada nacional Nathalia González Seligra, comentó: «Nosotros estamos en un conflicto con el programa ATR por los docentes que están yendo a las escuelas y una de las cuestiones que están reclamando los compañeros es el cumplimiento de los protocolos en las escuelas, porque hay un problema con los chicos en el nivel primario y es que no están vacunados. Esa franja es más asintomática o no manifiestan los síntomas y se despertaron contagios en masa. Días atrás hubo una escuela con 20 casos positivos, por eso nosotros planteamos y nos anticipamos en la vuelta a clases al exigir la vacunación para los chicos y que sea accesible para las familias, porque tenemos barrios, donde no hay antivacunas, sino que no pueden acceder a las mismas porque no pueden viajar o no tienen acceso a la información».

«En este contexto de habilitar los cuidados nos parece correcto que haya un pedido que tengamos la vacuna para ir a trabajar, pero el pase sanitario está planteado en términos de control y condición laboral, en ese sentido no estamos de acuerdo, porque esto limita el trabajo que es el ingreso esencial de cualquier familia y a su vez no ayuda a los protocolos que sí se tienen que cumplir como la sanitización, aislamientos ante casos positivos o sospechas», añadió.

FUENTE: LA TECLA