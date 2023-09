Esta noche, Marcelo Tinelli se encontraba dialogando con Kennys Palacios y Morena Sánchez cuando recordó a Moorea, la hija de 7 años de Floppy Tesouro que lo llamó “pelotudo” el pasado 8 de septiembre. En este marco, el estilista de Wanda Nara reveló el insólito pedido que le hizo la nena para volver a acudir al Bailando 2023.

“Menos mal que no vino Moorea, la hija de Floppy”, mencionó Tinelli, a lo que Kennys contó que se encontraba de viaje. “Ah, menos mal”, expresó el famoso conductor del certamen de baile. “Después de lo que pasó ese día el papá se la llevó”, agregó el participante, entre risas.

El particular pedido de la hija de Floppy Tesouro a Kennys Palacios que indignó a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023: «Insolente»

Luego, Marcelo recordó el episodio que vivió junto a la nena la semana anterior y que quejó del poco respeto que asegura que le tienen en el programa: “Ah, se la llevó directamente. Perfecto. Me dijo de todo, pero a mi todos me dicen de todo. Ya no tengo decisión de nada. Todos me dicen de todo, no manejo nada, digo ‘pongan duelo’ y no lo ponen”.

Fue en dicho momento que Kennys Palacios reveló la condición de Moorea para ir a apoyarlo al Bailando: “Para la próxima encima me pidió plata si quiero que venga a hacer la previa”, confesó. “¿La nena chiquitita?”, cuestionó Marcelo, sin poder creer lo que escuchaba. “Que pendeja insolente, tenía razón yo, eh”, concluyó.

Qué pasó entre Marcelo Tinelli y Moorea, la hija de Floppy Tesouro

Cabe recordar que el fuertísimo cruce entre el conductor y Moorea ocurrió hace dos semanas, luego de que Tinelli se acercó a hablar con Floppy, quien se encontraba acompañada por su hija, y terminó preguntándole a la nena si le iba bien en el colegio. “Sí, creo que a vos antes te iba mal”, expresó Moorea, sorprendiendo a todos.

El particular pedido de la hija de Floppy Tesouro a Kennys Palacios que indignó a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023: «Insolente»

Marcelo no se quedó callado y se la devolvió: “Yo era excelente alumno, ¿Qué sabés vos de mi vida, pendeja? perdón que te diga pendeja, pero me salió así decírtelo”.

La reacción del empresario generó la risa de la pequeña que, sin guardarse nada, disparó: “Yo te diría que sos un pelotudo”. Esta respuesta dejó sin palabras a Marcelo y generó una gran polémica en las redes sociales.