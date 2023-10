El padre de Jésica Cirio se metió en la polémica entre la modelo y Martín Insaurralde

Se ha desatado uno de los mayores escándalos del año, abarcando tanto a la farándula como al mundo político. El acercamiento de Martín Insaurralde, ex de Jésica Cirio, con la mediática Sofía Clérici, en medio del debate político y un año electoral, ha culminado con su candidatura y dejando detrás una estela de conflictos.

Primero fue la polémica que se generó tras la confirmación de la separación entre Martín Insaurralde y Jésica Cirio, con declaraciones de por medio y muchos rumores de infidelidades. Para sumar ahora a una nueva protagonista en la historia: Sofía Clérici ¿y la culpable de la ruptura?

Jésica Cirio y Martín Insaurralde. Fuente: (Twitter).

Horacio Cirio no calló nada

Actualmente la modelo es la conductora principal en “La Peña de Morfi”, luego del escandaloso despido de Jey Mammón, y se ha puesto en jaque su continuidad tras el escándalo con su ex pareja.

“Yo no sé nada más sobre ella que lo que veo en televisión. La veo por ahí, pero no tengo contacto. En este momento me gustaría estar con ella para darle contención, como un padre puede dar a un hijo” fueron las primeras palabras de Horacio en el programa “Bien de Mañana”, mostrando su apoyo incondicional hacia su hija, Jésica Cirio.

Horacio y Jésica Cirio. Fuente: (Twitter).

Más allá de la tensa relación que han mantenido padre e hija los últimos años, Horacio no ha mostrado recelos de sus conflictos pasados y expresó: “Este es un momento en el cual uno podría olvidarse que tiene rencores”, añadiendo que la conductora cuenta con el apoyo y sostén de su madre y hermanos.

“Yo hace un tiempo dije en una nota que, desde lejos, veía que Martín no era pareja para ella. Son dos personas muy diferentes en los trabajos y en la vida” remarcó Horacio, significando uno de los cruces que ha mantenido con Jésica Cirio en el último tiempo. Su distanciamiento comienza en pleno divorcio de Horacio, cuando reclamó la casa como su herencia.

Fuente: (Twitter).

El vínculo entre ambos continúa siendo muy distante, y el padre de la modelo se mostró dolido por la situación. “Me angustia mucho no poder estar al lado de ella, pero si elige que sea así, así seguirá”, enumeró los conflictos padecidos en el último tiempo (separación y rumores de infidelidad) y dio a entender que él no sumaría uno más en la vida de su hija.

Horacio y Jésica Cirio. Fuente: (Twitter).

No ha sido un 2023 sencillo para Jésica Cirio, enfrentando no solo su mediática ruptura de Martín Insaurralde, sino también tomando las riendas de “La Peña de Morfi” tras el escándalo de Jey Mammón. Ahora ha quedado en el medio del acercamiento del político con Sofía Clérici, comprometiendo la continuidad en sus actuales trabajos.