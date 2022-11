El padrastro ya tenía antecedentes: “A mi nene le fracturó un hueso del ojo”, dijo su ex pareja

El caso de la beba de 2 años que fue internada el pasado viernes en el Hospital Penna con graves lesiones en todo el cuerpo –la trajeron desde Coronel Suárez-, suma hoy un nuevo capítulo.

Se trata de una pequeña que fue trasladada de urgencia desde la vecina localidad, que afortunadamente atraviesa una evolución favorable y cuya madre y pareja están en la mira de los investigadores. Se cree que la menor presentaba el denominado Síndrome del niño sacudido.

En cuanto a su padrastro –se llama Maximiliano Roth y tiene 20 años-, La Brújula 24 conversó con Yoana, una joven que asegura haber pasado por los mismos tormentos.

“Desgraciadamente lo conozco demasiado bien, cuando salió la noticia de la nena no me sorprendió para nada. Espero que se haga justicia. Yo fui pareja de él de 2019 hasta principio de 2022”, recordó la damnificada en el inicio de la entrevista.

Y agregó con indignación : “En noviembre del 2019 él golpeó a mi nene más chico, que tenía 3 años en ese entonces. Recuerdo que había ido a hacer unos mandados y cuando volví estaba el nene con el ojo negro. Me dijo que se le había caído una puerta encima”.

“Al día siguiente intervino Servicio Social y Poilicía. Le fracturó un hueso del ojo, incluso hoy tiene menos visión. Después quedó todo en la nada. Yo me iba, alquilaba otro lugar y él volvía, me amenazaba. Siempre fue maltrato, tuve las costillas fracturadas”.

“Una vez me quise suicidar y me encontró con la madre, que se llama Celina Ledesma, pero ni siquiera me llevaron a la guardia, me habrán tenido un día entero dopada bajo la ducha para que no hablara. Ella es tan culpable como él”, relató.

Consultada respecto del estado actual de su hijo, Yoana remarcó que “tiene tratamientos y hasta el día de hoy usa anteojos, de un ojo no ve absolutamente nada. Tengo una nena de 9 años también y ella decía que había sido abusada, pero en ese caso gracias a Dios no pasó. No la penetró, la tocaba. La ginecóloga dio el parte de que fue así y la Justicia nunca hizo nada. Por eso hago la denuncia. Tengo más de 15 perimetrales, denuncias penales, todo. Ahora tengo una enfermedad que me dijeron que es por los golpes, un aneurisma cerebral. Estoy haciendo tratamientos por eso”.

“Más de una vez me lo he cruzado, teniendo perimetral y todo lo he visto. No se puede acercar ni a mí ni a la escuela de los nenes, pero dos por tres lo hemos visto pasando”, consideró.

Y casi como si se tratara de una película, Yoana describió el ardid de quien fuera su pareja. “Al principio era todo color de rosa, después mostró lo que realmente era. Su familia no se si lo apaña por temor o por qué, todos son iguales ahí, son violentos. La madre y las hermanas le tienen miedo”.

“Cuando me fisuró las costillas fui a los 4 días a la guardia porque no daba más por el dolor, ellos me dejaban tirada en una cama con pastillas para que no dijera nada. Me decía que me llevaba al hospital pero que no dijera nada porque después cuando saliera iba a ser peor”. “Me amenazaba con los nenes, me decía que me los iba a matar, que los iba a prender fuego. Él sabía los horarios y movimientos de ellos, por eso prefería sufrir violencia yo, por miedo a que le haga algo a los nenes”, sintetizó. Y dijo que “tenés que vivirlo en carne propia para entender qué es la manipulación, hoy sigo con psicólogos”.

“En una pelea me puso el cuchillo en la garganta y casi me mata. Si no estaba el cuñado de él sinceramente me mataba. Llegaba al punto de asfixiarme y dejarme inconsciente durante horas. Ellos lo cubrían por miedo. Esperemos que no le pase a ninguna chica ni criatura nunca más”, aseveró.

