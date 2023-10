El nuevo dato que sale a la luz y complica el presente de Cristina Pérez

Desde la semana pasada, Cristina Pérez y Luis Petri se vieron involucrados en versiones que aseguraban que la relación entre ellos había terminado debido a que el candidato a vicepresidente le habría sido infiel a la conductora de “Telefe Noticias”. En los medios se hicieron eco de este rumor y afirmaron que el blanqueamiento de la separación era inminente.

Sin embargo, tanto la periodista del canal de las pelotitas como el abogado decidieron romper el silencio y se mostraron juntos en un vivo que hicieron a través de Instagram, donde desmintieron todo. “Acá estamos los dos, amándonos mucho”, escribió Cristina Pérez en la descripción del video que dejó publicado en dicha red social. Al inicio de la charla, tanto la animadora radial como el político se expresaron de manera contundente y dijeron: “Seguro que a vos también te están preguntado si nos separamos”. El compañero de fórmula de Patricia Bullrich sostuvo: “Están locos, ¿de dónde sacan eso? Una locura. Estamos por cumplir dos años. A mí también me están llamando todos, no sé de dónde salió”. La presentadora del noticiero continuó: “Yo primero agradezco a los que nos llaman porque hay mucha gente que nos quiere mucho y nos llama preocupada o nos pregunta con buena fe, pero también mi impresión es que como son tiempos de campaña quizás alguien quiere hacer daño, entonces, por eso me parece que está bueno que lo aclaremos. Todo lo que hacemos tratamos de hacerlo en forma transparente”.

A pesar de esta desmentida, el periodista Nacho Rodríguez, uno de los primeros que habló acerca de la supuesta infidelidad por parte de Petri, volvió a tocar el tema en su programa “Siempre Primicias”, que se emite por Extra TV y reveló que la tercera en discordia entre la escritora y su pareja sería María Eugenia de Marchi: “¿Quieren foto? Ahí tienen foto ¿Quieren a la pareja? Ahí tienen a la pareja ¿Qué más le podemos mostrar? Le dijimos el nombre, le mostramos la foto con la chica con la que está saliendo”, sostuvo el comunicador. Y agregó: “De parte de él hay más infidelidades. Estoy detrás de otra información que anda dando vuelta. Pero, hoy vamos a ser buenos con él y vamos a mostrar solamente esto. Si quieren más pruebas, la semana que viene les traigo el otro caso”.

El emotivo posteo de Luis Petri y Cristina Pérez

Si bien los rumores acerca de una supuesta infidelidad cada vez resuenan más, Cristina Pérez y Luis Petri hacen oídos sordos a estas versiones y todavía se muestran juntos y enamorados. En sus respectivas cuentas de Instagram, la conductora de Telefe y el político celebraron los dos años en pareja con un emotivo posteo. “¿Cómo amaneciste el primer día de nuestras vidas?” Dos años juntos. Amándonos. Te amo, Luis Petri. Te amo, Cristina Pérez”, comentaron en el video que subieron.

El video muestra varias imágenes de los novios, mientras en voz en off se la escuchó a ella decir: “Yo creo que había una parte de mi alma que no sabía que estaba en otra parte. Y, cuando nos abrazamos con Luis por primera vez, en ese instante supimos que era el destino”. Él agregó: “Ese amor incondicional que no te pide nada a cambio. Y lo entregás todo porque sabés que la otra persona lo está entregando todo”. La animadora radial acotó: “El primer día que nos encontramos me mandó un mensaje que a mí me shockeó, me conmocionó. Me puso: ‘¿Cómo amaneciste el primer día de nuestras vidas?”. Las lindas palabras de ambos continuaron a lo largo de la publicación.