El fenómeno de El Niño no da tregua y se registraron graves destrozos en las provincias de Santa Fe y Córdoba por el paso de una fuerte tormenta, mientras que en Mendoza hubo complicaciones por vientos Zonda, que dejó varios heridos.

En las últimas horas varias ciudades de Santa Fe fueron protagonistas de árboles caídos, voladuras de techos y rutas afectadas producto de las tormentas que azotaron la zona.

Entre las ciudades afectadas se encuentran Cañada Rosquín, El Trébol, Colastiné Norte, Granadero Baigorria y hasta Rosario.

Acerca de la situación en Córdoba, además de las lluvias, se detectó una importante caída de granizo y fuertes ráfagas de viento, lo que complicó aun más la labor de los expertos.

Una de las ciudades más perjudicadas este lunes por la noche fue General Cabrera al sufrir graves daños en techos, cultivos y edificios públicos.

Respecto a Mendoza, el intenso temporal de viento dejó hasta el momento más de 160 intervenciones y dos heridos, siendo Luján de Cuyo la ciudad más damnificada.

Sobre la situación para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo en la zona serrana de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.

El mismo pronóstico se prevé en las provincias de Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Tucumán, mientras que en Santiago del Estero, Corrientes y Misiones hay alerta naranja. (NA)