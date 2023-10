El motivo real detrás del llanto desconsolado de Sofía «Jujuy» Jiménez

El emotivo momento tuvo lugar cuando Andy Kusnetzoff invitó a los famosos de la noche en su programa, cinco mujeres de armas tomar, a acercarse cerca de la fuente: “Lo que vamos a hacer es conectar con el agua. Si quieren, pueden decir qué les gustaría que se lleve el agua, algo que se quieran sacar de encima, o qué les gustaría que les devuelva el agua”, expresó el conductor de PH, Podemos Hablar. Luego de la propuesta del conductot, y sin dudarlo un segundo, llegó el momento en que Jujuy tomó la palabra y dijo: “Me encantaría que me devuelva las ganas de creer en el amor y volver a confiar. Yo creo, me encanta creer, soy una fiel seguidora del amor; pero estoy como medio desilusionada de eso. Así que ojalá”, atinó a expresar visiblemente emocionada, antes que los ojos se le llenen de lágrimas. Muy conmivida también con su compañera de piso, y empatizando con el dolor de la joven, otra de las invitadas al ciclo, Sol Pérez, corrió a abrazarla y la modelo le agradeció el gesto: “Ay, qué bol…, me siento re tarada. Voy a odiar este momento, pero es que quiero tener confianza. No pongan esto (al aire), pero gracias por este abrazo”, lanzó. Y más tarde cerró, a corazón abierto: “Quiero volver a creer y poder formar mi familia”.