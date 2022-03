El motivo por el que América TV retrasa el debut de Flor Peña

Flor Peña se despidió de su programa «Flor de Equipo» luego de un año y medio al aire: «Fui muy feliz y me llevo muchos amigos. Gracias a todos y cada uno de los que formaron parte de este equipazo», escribió en su cuenta de Instagram.

Flor Peña ya tiene planes para este año, ya que aterrizará en América con un programa de entrevistas. Sin embargo, Ángel de Brito confirmó en su cuenta de Instagram, que se retrasa el debut de su programa porque la conductora se tomará quince días de vacaciones.

Ángel de Brito a través de su cuenta de Instagram sobre el futuro laboral.

La ex conductora de «Flor de Equipo» aseguró que tiene una profesión muy cambiante: «Entro y salgo de los proyectos casi de una manera te diría que está en mi ADN», expresó.

Asimismo la actriz de Casados con hijos, expresó: «Yo estoy muy acostumbrada a cambiar de equipos, a cambiar de grupos, a encariñarme y desencariñarme y a llevarme amigos».

La despedida de Flor Peña de «Flor de Equipo».

Al parecer el programa de Flor Peña en América será un proyecto descontracturado similar al que conducía Jey Mammón, una especie de night show con entrevistas a celebridades, juegos y quizás monólogos de la actriz.

Flor Peña se despidió de su ciclo de televisión tras un año y medio al aire y se emocionó: «Esta decisión de este programa, es una decisión que tomé porque yo siento que cuando yo tengo algo para dar me quedo, y cuando ya siento que lo que tenía para dar lo di y no hay más, necesito irme porque es algo físico que me pasa, no lo puedo evitar. Necesito moverme de ahí».

«Gracias al público que nos eligió desde el primer día», escribió en su cuenta de Instagram.

«Yo fui muy feliz haciendo este programa y además aprendí mucho. Yo llegué siendo una actriz que podía conducir, y yo siento que me voy conductora. Los voy a extrañar muchísimo», escribió en su cuenta de Instagram la conductora.