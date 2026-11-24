Desde el 23 de octubre, cuando once concejales calificaron como graves los hechos investigados, el gobierno municipal atravesó semanas marcadas por fuertes tensiones. Denuncias de agresiones verbales, versiones sobre presiones para cambiar votos, contrataciones que generan interrogantes, posibles desplazamientos laborales y hasta un presunto episodio hospitalario sin registro forman parte de un escenario que llega a su momento decisivo este jueves.

Si algo dejó en evidencia el último mes de la gestión de Matías Nebot es que las viejas prácticas de la política parecen tener una capacidad extraordinaria para sobrevivir. Cambian los nombres, los partidos, los discursos y hasta las promesas de renovación, pero cuando el poder se encuentra en discusión vuelven a aparecer las negociaciones, los movimientos de última hora y las sospechas sobre decisiones que poco tendrían que ver con las necesidades de los vecinos.

Desde aquel 23 de octubre, cuando once concejales consideraron graves los hechos investigados contra el intendente de Saavedra-Pigüé, comenzó una cuenta regresiva que desembocará este jueves 26 de noviembre en una sesión que podría determinar su continuidad o salida del Ejecutivo municipal.

La jornada de octubre no estuvo exenta de tensiones. Ciudad Noticias recibió denuncias sobre insultos y agresiones verbales atribuidos al propio Nebot contra periodistas, concejales y antiguos integrantes de su gobierno. Entre los episodios señalados aparecen expresiones ofensivas dirigidas a Mariano Mansilla y Micaela Cellucci, además de agravios denunciados por el director de este medio. También se informaron situaciones de hostigamiento protagonizadas presuntamente por personas cercanas al oficialismo y cuestionamientos hacia la conducta de integrantes del gabinete.

Un comienzo bastante particular para quienes dicen defender el respeto institucional. Porque una cosa es cuestionar una decisión política y otra muy diferente es convertir una jornada legislativa en un escenario de agravios personales.

Pero las tensiones del recinto fueron apenas el comienzo. Con el correr de los días comenzaron a circular versiones sobre operadores vinculados al oficialismo que habrían intentado acercarse a distintos concejales para modificar sus posiciones. Algunos representantes, según la información recibida, rechazaron esas gestiones. Otros quedaron mencionados en conversaciones sobre posibles cambios de voto.

Y allí apareció una palabra demasiado conocida en la política argentina: carpetazo.

Según información aportada a Ciudad Noticias, un integrante del bloque justicialista habría sido objeto de presiones relacionadas con cuestiones personales o políticas y estaría considerando no acompañar la destitución. A esa versión se sumó posteriormente la posibilidad de que un segundo concejal del mismo espacio también modificara su postura.

Sobre este último caso circulan dos explicaciones. Una sostiene que determinados sectores no desean que Mariano Mansilla, concejal de Distrito Futuro y exfuncionario de Nebot, pueda resultar favorecido por una eventual sucesión municipal. La otra apunta a supuestas diferencias personales que también podrían influir sobre la decisión.

Por ahora, estas versiones no permiten afirmar que existieron amenazas ni anticipar cómo votarán los involucrados. Sin embargo, reflejan el clima de incertidumbre política que rodea la definición.

Los números explican buena parte de esa expectativa. El 23 de octubre hubo once votos favorables a la declaración de gravedad y dos contrarios. Para destituir al intendente se requieren diez votos afirmativos entre los catorce integrantes del cuerpo. Si dos concejales modificaran su posición respecto de aquella mayoría y no se incorporaran nuevos votos favorables, la destitución podría quedar sin el respaldo necesario.

La matemática resulta sencilla. Lo que todavía necesita explicaciones son los motivos de cualquier eventual cambio de posición.

Mientras el Concejo se preparaba para la sesión, dentro del Municipio también comenzaron a mencionarse movimientos vinculados con las cooperativas de trabajo. Según información recibida por este medio, durante las últimas semanas se habrían incorporado numerosas personas a distintas organizaciones que prestan servicios municipales. Sobre algunas de ellas surgieron interrogantes relacionados con su documentación administrativa y los mecanismos utilizados para respaldar la facturación.

¿Quién controla los convenios? ¿Qué documentación acredita los trabajos realizados? ¿Cuántas personas ingresaron y bajo qué condiciones? Son preguntas que deberían poder responderse con registros oficiales, independientemente de quién ocupe el sillón municipal.

Pero las versiones van más allá de las incorporaciones. También se menciona una eventual decisión de Nebot y del secretario de Gobierno, Osmar Herrera, de reemplazar, si continúa la actual administración, a una cooperativa que habría mantenido una relación estrecha con la gestión. En su lugar ingresaría otra organización, con una nueva denominación y personas vinculadas con Saavedra entre sus responsables.

La información todavía no cuenta con una resolución administrativa que permita confirmar ese supuesto reemplazo. De concretarse, correspondería conocer sus fundamentos y determinar si responde a necesidades reales de los servicios o a criterios ajenos al interés público.

Otro episodio que llegó a Ciudad Noticias involucra a una trabajadora que habría ingresado a una cooperativa, sido desvinculada aproximadamente un mes después y posteriormente reincorporada a otra organización, hasta terminar desempeñando tareas en la cooperativa Otto Vargas.

La controversia adquirió una dimensión mayor cuando llegaron a esta redacción capturas de conversaciones atribuidas al entorno del secretario de Gobierno, en las que se vincula la necesidad de mantener su continuidad laboral con la posibilidad de que declarara contra Matías Nebot.

“Esa tenemos que mantenerla, le avisaron los abogados a Ramiro que quiere declarar en contra de Matías”, señala uno de los mensajes. En otro se expresa: “La tenemos que aguantar un tiempito más”, junto con una indicación de sostener temporalmente la situación.

Según la información aportada al medio, aquella eventual declaración estaría relacionada con conversaciones privadas sobre estupefacientes. Las capturas, sin embargo, no permiten establecer por sí solas la veracidad de esa acusación ni comprobar que haya existido un acuerdo para impedir una denuncia.

La cuestión que merece investigarse es otra: si la continuidad laboral de una persona fue objeto de gestiones políticas por su posible intervención como testigo o denunciante, corresponde determinar qué funcionarios participaron, qué decisiones se tomaron y bajo qué fundamentos.

En paralelo, surgió una situación que también merece especial atención. Según información recibida por Ciudad Noticias, Nebot habría solicitado apartar de una cooperativa a una trabajadora reconocida por su buen desempeño, presuntamente por mantener una relación de amistad con un concejal opositor que se negó a negociar un cambio de voto.

En su reemplazo, según esa misma versión, se estaría considerando incorporar a una mujer de nacionalidad paraguaya.

El cuestionamiento no pasa por la nacionalidad de la posible reemplazante, que no constituye ningún impedimento ni irregularidad, sino por el motivo que se atribuye al eventual desplazamiento de la actual trabajadora. Si una decisión laboral estuviera relacionada con una represalia por vínculos personales con un concejal opositor, el problema sería institucional y exigiría explicaciones.

Porque resulta difícil hablar de transparencia y renovación política si las relaciones personales de los trabajadores terminan siendo consideradas al momento de decidir quién continúa y quién debe dejar su puesto.

En la localidad de Saavedra también se mencionaron incorporaciones laborales de personas que habrían participado en enfrentamientos y controversias políticas durante julio. Según los señalamientos recibidos, algunas habrían obtenido posteriormente tareas vinculadas con la estructura municipal.

La coincidencia temporal no demuestra que existiera un intercambio de favores, pero las contrataciones deben poder justificarse mediante criterios administrativos. La vieja expresión de que en política nada es gratis puede funcionar como ironía; demostrar que hubo un beneficio indebido requiere pruebas.

A estas versiones se agrega información recibida por Ciudad Noticias sobre la incorporación laboral de aproximadamente cuatro personas que anteriormente habrían estado privadas de libertad. Tener antecedentes de ese tipo no constituye por sí mismo una irregularidad ni impide legítimamente acceder a un trabajo. Lo que corresponde examinar, como con cualquier contratación, es qué procedimientos se utilizaron, qué funciones cumplen y qué criterios justificaron su ingreso.

Pero entre los señalamientos más delicados aparece uno relacionado con el sistema de salud municipal.

Según información que llegó a este medio desde ámbitos vinculados con la atención hospitalaria y el entorno político del intendente, semanas atrás una persona habría ingresado a un establecimiento de salud con una lesión descripta como fractura o fisura.

Hasta allí podría tratarse de un episodio asistencial. Sin embargo, la versión incluye un elemento mucho más sensible: aquella atención presuntamente no habría quedado registrada en la documentación correspondiente.

Ciudad Noticias preservará la identidad de la persona involucrada y no difundirá información clínica que permita reconocerla. Tampoco dispone todavía de documentación hospitalaria que confirme el episodio o la supuesta ausencia de registros.

Pero el planteo requiere una respuesta precisa. ¿Existió esa atención? ¿Qué constancias se realizaron? ¿Intervino personal médico? ¿Se cumplieron los procedimientos administrativos y asistenciales correspondientes?

Si se comprobara que una atención efectivamente realizada no quedó asentada conforme a las normas aplicables, el episodio merecería una revisión institucional. No se trata de alimentar rumores sobre la salud de una persona, sino de establecer si los mecanismos de registro y control funcionaron correctamente.

Y mientras todas estas situaciones circulan en el ámbito político municipal, otra incógnita vuelve a instalarse en el Concejo Deliberante.

Según versiones recibidas por este medio, una de las concejalas que participó en la Comisión Investigadora también podría modificar su posición en la votación definitiva. Entre los motivos que se le atribuyen aparece nuevamente el rechazo a la posibilidad de que Mariano Mansilla acceda a la conducción municipal si Nebot fuera destituido.

No existe, hasta el momento, una confirmación pública que permita establecer cuál será su voto ni qué razones podrían fundamentarlo.

Y allí aparece una de las mayores paradojas de estas semanas: después de meses de investigación, testimonios, documentación y debates institucionales, buena parte de la conversación política parece concentrarse en quién podría cambiar de opinión, quién ocuparía un cargo y qué ocurriría con los espacios de poder si finalmente se modifica la conducción municipal.

El jueves 26 de noviembre, desde las 9, los concejales deberán resolver la responsabilidad política de Matías Nebot. La votación será una instancia diferente de aquella del 23 de octubre, cuando se calificaron como graves los hechos investigados.

Cada representante tendrá la responsabilidad de fundamentar su posición de acuerdo con las pruebas, la legislación y su propio criterio institucional.

La cuestión es que, mientras se aproxima esa definición, quedaron demasiados interrogantes sobre posibles presiones, contrataciones, modificaciones laborales y actuaciones administrativas que una votación no resolverá automáticamente.

Las versiones más delicadas deberán ser comprobadas mediante documentación, testimonios y las respuestas de los funcionarios involucrados. Pero los hechos institucionales ya conocidos permiten advertir que el distrito llegó a una instancia extraordinaria, después de una investigación formal y una resolución respaldada por una amplia mayoría del Concejo.

Quizás esa sea la mayor ironía de este último mes: mientras los discursos políticos hablan de transparencia, responsabilidad y respeto por las instituciones, el debate público vuelve una y otra vez sobre las prácticas que esas mismas palabras prometen dejar atrás.

El jueves podrá determinarse si Matías Nebot continúa al frente del Municipio. También podría comenzar una nueva etapa política para Saavedra-Pigüé.

Lo que no debería cambiar, cualquiera sea el resultado, es la obligación de explicar cómo se administran los recursos públicos, por qué se toman determinadas decisiones laborales y qué fundamentos existen detrás de cada movimiento dentro del Estado municipal.

Porque las mayorías pueden cambiar, los funcionarios pueden dejar sus cargos y los espacios políticos pueden reorganizarse. Pero las preguntas sobre el ejercicio del poder no desaparecen simplemente porque alguien consiga los votos necesarios.

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