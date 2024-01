El mensaje de un ex presidente fomentista tras el trágico accidente de una empleada de la UP-N19

(Por Ciudad Noticias): El reclamo de los trabajadores de la Unidad Penal N°19 de Saavedra para dejar en buenas condiciones el camino al mencionado establecimiento es de larga data, de hecho pasaron varias gestiones y desde 2003 a la fecha, no se le ha dado la prioridad necesaria pese al gran transito diario que hay en esa zona.

Uno de los que levantó la voz en la mañana de hoy a pocas horas del trágico accidente de Soledad Gauna, empleada del SPB, fue Carlos Balladares, ex presidente de la Comisión de Fomento quien utilizó su cuenta de Facebook para pedir una vez más, que se reacondicione el camino que transitan empleados, proveedores, remises y la visita de los privados de la libertad:

“Tengo mucha bronca pero mucha bronca, no puede ser que se gasten $$$ en obras superfluas que no hacen a la mejor calidad de vida de los vecinos, son lindos los paseos, las plantitas, las piletas… pero hoy lamentamos la perdida de una mamá de 4 hijos que había elegido formar su familia en Saavedra, en un accidente en un camino intransitable desde hace mucho tiempo pero mucho no desde ayer que nunca fue arreglado solo se hizo un tramo de cinta asfáltica y lo demás sigue esperando, capaz que ahora se ocupan pero es tarde Soledad ya no está .Dónde están las gestiones de los distintos gobiernos municipales para tener un parque automotor que permita el mantenimiento de los caminos hasta tanto se pueda continuar el asfalto. Hasta cuándo vamos a ser pueblito de segunda, claro los votos están en Pigüé me dijo una vez un intendente, hasta cuándo queridos vecinos podemos seguir así. Quiero que desde la a Comisión de Fomento con nuestros representantes en el Concejo y quienes tienen cargos ejecutivos en el actual Gobierno Municipal levanten la voz lo más que puedan y si no alcanza los vecinos vamos a levantar la voz junto a ustedes hasta que nos escuchen. Por un Saavedra mejor. Gracias por leer pero es necesario también que mucha gente comenté y de su punto de vista, con un solo me gusta no alcanza, hay que involucrarse”, subrayo quien fuera presidente de la comisión madre.