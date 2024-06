El mensaje de Lali tras su cruce con una participante de Factor X España: “Cada uno sabe y en la TV se ve todo”

Lali volvió a vivir un momento de máxima tensión con una participante del programa español Factor X, donde la intérprete de Disciplina se desenvuelve como parte del jurado. Es que desde la primera audición que protagonizo Aye Alfonso, una joven oriunda de Paraguay, las cosas entre ambas no se dieron de la mejor manera tras el ida y vuelta respecto de las devoluciones.

En la primera presentación de la artista paraguaya, la ex Casi Ángeles había alagado su talento, pero reconoció que “le faltaba algo más”. Aludida por el comentario, la participante siguió transitando el certamen con la esperanza de ganarse al jurado.

Sin embargo, lejos de conformarse con los comentarios de quienes la evalúan, en más de una oportunidad Aye Alfonso expresó su descontento y hasta definió las devoluciones como “destructivas”, un terminó que generó molestias en Lali.

En ese sentido, la argentina esperó a un nuevo programa para responderle a la concursante y destacó la trayectoria de cada uno de los artistas que componen el jurado.

«Los 4 estamos acá, siendo personas muy respetuosas, para decir lo que pensamos. Y nada de lo que decimos es destructivo. De hecho, me parece una falta de respeto que uses esa palabra”, le recriminó.

Pasada la gala, la paraguaya se volcó nuevamente en sus redes sociales para referirse al cruce y remarcó: «Esto me sirve también como motivación para seguir creciendo. Me motiva mucho a seguir demostrando la capacidad que tengo, que capaz ellas (por Lali y Vane Martín) no la puedan ver o no les guste completamente”.

Relajen amores! Esto es un programa de TV y cada uno se expresa como siente y quiere! Yo siempre digo lo que pienso con respeto, al

Igual que mis compañeros .Se puede ver en toooodos los que han pasado por ahí! Cada uno sabe y en la TV se ve todo No pasa naaaada de nada! Gane… — Lali (@lalioficial) June 4, 2024

Por su parte, Lali dio por terminado el tema con un “relajen amores” que escribió en su cuenta de X (ex Twitter) y agregó: “Esto es un programa de TV y cada uno se expresa como siente y quiere! Yo siempre digo lo que pienso con respeto, al igual que mis compañeros”.

“Se puede ver en toooodos los que han pasado por ahí! Cada uno sabe y en la TV se ve todo No pasa naaaada de nada! Gane quien gane lo celebraremos como celebramos la oportunidad de disfrutar del talento de todos y de compartir esto con mis compañeros hermosos de jurado!”, escribió la argentina.