El MDF de Saavedra participó del plenario regional realizado en Coronel Suárez

(Por Ciudad Noticias): El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) llevó adelante el sábado un plenario regional en Coronel Suárez, con representantes de 22 municipios de la Sexta Sección. El distrito de Saavedra participó del encuentro, que tuvo como objetivo fortalecer la organización territorial y reafirmar el respaldo al gobernador Axel Kicillof.

La delegación saavedrense contó con la presencia de Marisol Merquel y del presidente del Partido Justicialista, Emanuel Araque.

La jornada reunió además a distintos intendentes y referentes de la región, entre ellos Ricardo Moccero, anfitrión del encuentro; Ariel Succurro, de Salliqueló; Nobre Ferreira, de Guaminí; Aristimuño, de Punta Alta; Fisher, de Laprida; y Marini, de Benito Juárez.

También participaron los legisladores Ayelén Durán y Alejandro Acerbo, junto a Gabriel Godoy, funcionario provincial y armador seccional del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof.

Durante el plenario, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, planteó la necesidad de unificar las estructuras y personerías del espacio, y cuestionó los acuerdos cerrados entre pocos dirigentes. El funcionario sostuvo que las candidaturas y la representación política deben construirse con mayor participación territorial.

Por su parte, el ministro Gabriel Katopodis centró su exposición en el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre trabajadores, familias, comerciantes y productores. En ese marco, llamó a consolidar la unidad del peronismo y construir una alternativa política seria y creíble.

La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y el exintendente Jorge Ferraresi también destacaron la importancia de una construcción “de abajo hacia arriba”, con eje en la producción, el trabajo y la organización comunitaria.

Fernando Espinoza se refirió a la posibilidad de competir en internas en los 135 distritos, mientras que Ariel Succurro remarcó la necesidad de elaborar propuestas a partir de los problemas concretos de cada territorio.

El encuentro de Coronel Suárez funcionó como antesala del Plenario Federal del MDF, previsto para el sábado 19 de septiembre en Avellaneda.