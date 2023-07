El Martín Fierro de Oro 2023 fue para Gran Hermano

Alejandro Fantino ganó como mejor programa periodístico por Animales Sueltos. “No sé cuántas veces más estaré en una fiesta de televisión abierta”, avisó. Acto seguido, apuntó a Ibope por el rating. “Solo pido que la medición sea federal, que no valga el punto de rating solamente el que vive en Capital y el Gran Buenos Aires; en este caso, nos ven en todo el país. Háganlo bien, háganlo con justicia. Alguien que está en Buenos Aires debe medir lo mismo que alguien del Interior”.

Compartía rubro con Verónica Lozano y Pampita . Su nieta, Juana Viale , la acompañó al momento de agradecer. «Ahora me voy a sentar y no subo nunca más», cerró la Chiqui, quien confesó abiertamente: «Tengo ganas de hacer televisión».

«Yo creo que cuando empezamos la idea era enfrentar a dos políticos de diferentes partidos para que charlen. No lo pudimos lograr pero creemos que la idea es esa, que los políticos dialoguen para construir y no piensen en ellos mismos», manifestó el conductor Andy Kusnetzoff del ciclo que estuvo seis años al aire.

«Este es el premio es el resultado del laburo y el compromiso. Gracias a mi familia, y sobre todo a la gente que nos mantiene al aire. Quiero dedicar este premios a los conductores de esta industria, a los que están y no están pero sobre todo a Silvio Soldán «, dijo Del Moro con la estatuilla en mano.

La Sole subió a recibir la estatuilla por el reality de música en el que fue jurado. Nombró a todos sus compañeros y reconoció que «la música es motivo de unión y no de discusión».

Susana Giménez y un especial premio a la trayectoria

La encargada de presentar el homenaje a la trayectoria a Susana Giménez fue Mirtha Legrand, quien le dedicó sentidas palabras a su colega. «La Chiqui» la definió como una mujer carismática y trabajadora. Luego le entregó el reconocimiento.

«Para mi es un honor que me hayas entregado este premio y me hayas dicho palabras tan lindas. Ella me invitaba a jugar al buraco a su casa y para mi era un honor muy grande. Somos familia, jamás hemos competido. Mirtha es la leyenda de la televisión. La gente te ama», le dijo Susana a su colega.

El homenaje y un especial agradecimiento a los campeones del mundo

En la noche de los Martín Fierro también hubo tiempo para homanajer a la Selección Argentina y la tercera estrella conseguida en el Mundial de Qatar.

«El 18 de diciembre, los argentinos se dieron ese abrazo del alma y se sintieron representados por los 26 jugadores que lograron darnos y hacernos sentir el orgullo de ser argentinos. Sepamos entender que lo que este equipo logró dentro de una cancha era el sueño de todos. De la misma manera que salieron a festejar trabajemos para sacar adelante al país», manifestó el presidente de la AFA, «Chiqui» Tapia, quien llevó la Copa del Mundo a la ceremonia.

El referente de la AFA también le entregó a Abel Pintos una camiseta argentina firmada por los jugadores de la Selección y destacó que el cantante haya editado un álbum con canciones patrias.

Mejor noticiero nocturno: Telefé Noticias (Telefé)

Mejor programa humorístico de actualidad: Bendita (El Nueve)

La terna de Humorístico de actualidad» fue para Bendita, el ciclo de Beto Casella, por El Nueve, que se sacó una selfie junto a Del Moro en el escenario y en su discurso reivindicó el reclamo de los manifestantes de la CGT en la puerta del hotel donde se realiza la ceremonia de premiación.

Mejor programa deportivo: hubo un inédito empate

En esta terna se dio una situación inédita en los Martín Fierro: un empate técnico, según anunció Luis Ventura. Ellos son Selección Argentina (El Nueve) y Somos mundiales de la TV Pública.

En este sentido, el Presidente de APTRA anticipó que él debía definir al ganador pero como en su discurso inicial había mencionado que no quiere grietas optó porque haya dos ganadores.

Mejor programa de entretenimiento: Los 8 escalones del millón (El Trece)

«Nuestro premios son los cientos de ganadores que pasan por el programa. Les quiero agradecer a todos los que son parte de Los 8 escalones. Son muchos», agradeció el conductor Guido Kaczka. “Susana, qué lindo me mirás. ¡Te quiero!”, le dijo a la diva, al agradecer la distinción.

Mejor dirección de no ficción: Eugenio Gorkin (Gran Hermano – Telefé)

“Después de casi 50 años de trabajar, esto lo valoro; había mucha buena onda, se trabajó mancomunadamente”, expresó el director del mejor reality, muy emocionado y celebrado por sus compañeros.

Mejor actriz protagónica de ficción: Mercedes Funes (El primero de nosotros – Telefé)

Mercedes Funes ganó como Mejor actriz protagónica de ficción por ponerse en la piel de Marcela en El primero de nosotros. «Estoy muy agradecida, no lo puedo creer», dijo la intérprete quien además le agradeció a todo el equipo detrás de la novela, a sus compañeros de elenco, a su familia y a su pareja.

Natalia Oreiro le puso su voz a Gilda para un emotivo homenaje

El momento más conmovedor: el recuerdo a quienes ya no están que es una tradición en cada edición de los Premios Martín Fierro.

Esta vez, Natalia Oreiro acompañó las imágenes cantando “No es mi despedida”, de la banda sonora de la película Gilda, generando un clima emotivo en el Salón Pacífico del Hilton que transcendió la pantalla. Entre los más aplaudidos, Carlitos Balá, Pinky y César Mascetti.

Mejor reality: Gran Hermano (Telefé)

El exitoso reality de Telefé se consagró en la terna de Mejor reality. Lo anunció su propio conductor, Santiago del Moro. Los participantes junto al ganador, Marcos Ginocchio, subieron al estrado a recibir el Martín Fierro. «Este premios es para estos chicos que dejaron todo para entrar en esta casa y para la audiencia», saludó De Moro.

«Quiero dedicarle este premio al público. Si este programa fue un éxito es por la gente que nos dio su tiempo y nos bancó en todo momento», agregó el salteño ganador del ahora Mejor reality del país.