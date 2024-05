El marido de Nicole Neumann contó intimidades picantes de su relación

En una reciente entrevista realizada por “El Pollo Álvarez”, el piloto automovilístico declaró sin tapujos: “Yo los fines de semana me voy a las carreras. Hay veces que no (tenemos sexo), que llegás cansado”. Aunque previo a eso el piloto automivilístico aclaró que son muy activos en ese aspecto aunque se privan los sábados y domingos.

Urcera reveló además qué es lo que menos disfruta de su intimidad con la modelo, y ante la consulta del Pollo sobre qué es aquello con lo que menos disfrute a la hora del sexo, el piloto contestó que es “el final”, lo cual dio pie a otras preguntas íntimas por parte del entrevistador.

Y agregó: «Él estaba ahí un día, de curioso, mientras le hacían los pies o las manos a su mujer y no sé cómo escucha ‘yo tengo un amigo para presentarle’. Se armaron todo y yo ahora los veo y le digo ‘linda jodita me metieron ustedes’ ”.

Al verse por primera vez fueron a cenar a un restaurant que «era medio oscuro, además, la primera sin conocerte, ir a cenar es bravo, hubo buena onda, normal. Hablamos un tiempo más y después dejamos de hablar un poquito. Porque me quedaba lejos Nordelta, pero me agarra un día mi amigo y me dice: ‘Che, ¿vos le dejaste de hablar a ella?’».

Según Manu narra «él seguía enchufado. En el medio yo había tenido COVID. Y digo ‘bueno, me va a venir a visitar con COVID’. Pero no, me mandó: ‘¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Hacete un té’. Y ahí empezó la relación”.