El malestar de Mirtha Legrand por un homenaje que no le gustó nada

Desde hace un año que Mirtha Legrand padece la angustia por un homenaje que no le gusto para nada. Se trata de la estatua emplazada en Villa Cañás, su ciudad natal, de que la Chiqui asegura que se siente avergonzada.

La obra, elaborada en bronce por el escultor Daniel Melero, había sido colocada en 2023 en el marco del 112° aniversario del pueblo que vio nacer a una de las figuras más relevantes de la TV argentina. No obstante, por pedido de la conductora, el intendente ordenó que sea retirada del lugar.

Pero, un año después, la estatua fue colocada nuevamente luego de una serie de “retoques” que el artista le habría hecho tras los reclamos. Sin embargo, parece que las modificaciones no fueron suficientes y la señora Legrand no tardó en manifestar su disguto.

“¡Es feo! No quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero”, lamentó la conductora durante su programa. Y entre risas agregó: “No tiene que tener dientes porque te salen mal”.