El mal momento que vivió la periodista Nancy Duré en pleno Palermo; «me empezó a seguir un»…

(Por Ciudad Noticias): La bella periodista Nancy Duré, pasó un mal momento durante el viernes en pleno Palermo.

Según compartió en la red social del pajarito, cuando iba caminando hacia su auto, un hombre comenzó a seguirla hasta que le pidió ayuda a unos jóvenes que pasaban y quienes finalmente terminaron logrando asustar al sospechoso.

«Recién me empezó a seguir un tipo por Palermo cuando iba a buscar mi auto. No sé qué buscaba, pero me asusté mucho. Por suerte venían unos chicos a los que les pedí que me hicieran el aguante. El tipo se asustó y se fue. Horrible tener que vivir así…»

Afortunadamente fue solo un susto, pero todos los días nos encontramos con hechos terribles ante el avance de delincuentes.