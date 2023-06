El mal momento de Lgante en la prisión: «Se mareó, se desestabilizó y se desmayó»

Elián Ángel Gonzalez, conocido como Lgante, está atravesando un complicado cuadro de salud mientras se encuentra detenido. El cantante está privado de la libertad desde el martes 6 de junio y afronta tres cargos en su contra: privación ilegitima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia ilegítima de armas de fuego. Ayer al anochecer, su abogado Alejandro Cipolla, en diálogo con la prensa reveló que el músico no estaba bien: «Se pidió colaboración con el SAME para que venga en carácter de suma urgencia ya que cuando lo estaba entrevistando lo noté pálido y desvariaba en algunas de las cosas que me decía». El letrado también detalló los síntomas que padece el artista de 23 años: «Tiene fiebre. Ayer me contó que en la celda se marero, se desestabilizó y se desmayó. Pedimos el médico de carácter urgente» y agregó «es preocupante porque nunca lo vi así, encima de la edad qué tiene, no es una persona mayor». El personal de salud que arribó al lugar, tras ser consultado por los periodistas, manifestó que el joven atraviesa un «cuadro de gripe normal». Mientras tanto, sus familiares, amigos y fanáticos exigen su liberación inmediata. Lgante, por su parte, lanzó un nuevo mensaje como lo viene haciendo, en una hoja de cuaderno, escrito de puño letra «para los que me odian, les brindaré mi mejor versión. Esto sucede porque jamás me sacaron plata». El comunicado fue fotografiado y publicado en su cuenta oficial de Instagram por quienes le manejan sus redes sociales.