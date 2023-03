El mal momento de Coti Romero con un Uber: «La denuncia ya está hecha»

Coti Romero es oriunda de Corrientes pero actualmente vive en un departamento en el barrio porteño de Palermo. La ex participante de Gran Hermano se mudó a Buenos Aires tras su salida del reality por las propuestas laborales e invitaciones a diferentes canales de televisión que surgieron junto con su popularidad. En el mismo edificio pero dos pisos más abajo vive Alexis ‘el Conejo’ Quiroga, con quien se conoció dentro del programa y actualmente llevan adelante una relación amorosa. Ambos tenían pensado comenzar a hacer streaming juntos y por ese motivo la joven adquirió una silla gamer via web. La compra llegó a la casa de una tía y para trasladarla pidió un servicio de ‘Uber envíos’, jamás imaginó que ahí comenzaría su pesadilla: «El señor buscó mi paquete y canceló el viaje, nunca me atendió. La aplicación nunca se hizo cargo de nada y dijo que no había retirado el paquete. La denuncia ya está hecha pero lamentablemente no creo recuperarla» relató. El descargo lo realizó a través de historias en su cuenta oficial de Instagram, junto con una foto del hombre que le robó, su nombre completo y también detalló el modelo de auto y el número de patente.