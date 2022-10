El look dark de Emilia Mernes para el recital de Duki: “tanga a la vista” y pollera tableada

La cantante no solo subió al escenario para interpretar juntos “Como si no importara” sino que también se quedó del lado del público para contemplar su show. Para eso, eligió un outfit bien nocturno y rockero, digno para la ocasión.

Si bien la intérprete de “Intoxicao” fue vista por los fanáticos y capturada en fotos de los admiradores del trapero, también compartió imágenes de la especial velada en sus redes sociales a la salida de la cancha de Liniers.

A traves de Instagram, Emilia Mernes se mostró cautivante con un outfit que incluyó sus ya clásicas polleras tableadas, top de cuero negro en forma de mariposa gótica y mangas.

Emilia Mernes se sumó a la tendencia de «tanga a la vista» Foto: instagram/emiliamernes

En su make up no pudo faltar su toque personal de perlitas debajo de los ojos e impactó al sumarse a la tendencia de “tanga a la vista” con las tiras negras asomando desde la falta hasta su cintura.

Cautivó a todos Foto: instagram/emiliamernes

Para sus redes posó durante el show de fuegos artificiales al final del recital y recibió miles de corazones rojos. En menos de un día superó el millón de “me gusta” y cosechó todo tipo de comentarios como: “Na posta no da, por dios tallada por los dioses”, “Dios vos queres q yo me muera o que”, “Modo diablo” y “Así no se puede”.