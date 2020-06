La respuesta de la ex GH Cynthia Aller, cuando le preguntaron si su hija es comprada; “Es rubia chicos, es rubia, sale al papá”

“

“Con toda la ternura del mundo les hago este video para contarles que no me rompan más las bolas preguntándome si mi hija está teñida, que por qué, si la compré, si me la prestaron porque es rubia”, empezó diciendo.

“Es rubia chicos, es rubia, sale al papá. Tiene un papá rubio de ojos celestes, hermoso, churrísimo, que no se los voy a mostrar para que no sean pajeras”, dijo en referencia a Maxi (53), su pareja, quien se dedica al rubro textil.

“Pero mi hija salió rubia, perdonen. Qué se yo…mamá negrita hija rubia, ¿tanto les puede afectar eso?”, sumó. “No tiñan a sus hijos, no hay que teñir a los bebés, porque si alguien me lo pregunta es porque hay gente que hace eso. No es bueno teñir a los bebés, no es bueno. No hay que ponerles nada en la cabeza. Si querés tener una hija rubia como la mía, búscate un papá rubio jaja. Tampoco manzanilla, no le pongan Tío Nacho, nada de eso…”, agregó.

“No me rompan más las reverendas pelotas porque no les voy a contestar”, finalizó furiosa y decidida a continuar ocupándose durante sus días de cuarentena –exclusivamente- de la crianza de su beba y del cuidado de su hogar. Hogar que construyó junto al empresario.