El Loco Montenegro salió al cruce por el ataque de Diego Brancatelli a Carolina Losada

El exbasquetbolista bahiense le pidió respeto al panelista de Intratables que estaba manteniendo un acalorado ida y vuelta con la senadora nacional electa por Santa Fe.

Diego Brancatelli y Carolina Losada mantuvieron una discusión por las movilizaciones para celebrar el Día de la Militancia, post elecciones y el Loco Montenegro defendió a la periodista y excandidata a senadora por Santa Fe. “No podés decirle a una dama lo que le estás diciendo. Respeto”.

“La negación es un mecanismo de defensa, patológico que lo que preocupa es desmentir una realidad que no se puede asimilar”, analizó la psicóloga Alicia Crosa en Intratables al analizar la reacción del oficialismo tras las elecciones. De inmediato la ex periodista opinó: “No lo veo como negación, lo veo como hacer el ridículo. Es parte del relato. Están negando que perdieron, y perdieron la mayoría del quorum en el senado de la Nación”.

El Mono Navarro Motoya invitado al panel, dijo: “Es un síntoma de debilidad y negación de la realidad, desde hace tiempo la clase política vive una dimensión diferente a la que vive el pueblo, yo vengo del deporte y los resultados son los que son, no se discuten”.

Luego de que varios invitados al ciclo dieran su visión al respecto y varios compararan la rivalidad entre los partidos con un encuentro futbolístico, fue el turno del panelista Diego Brancatelli, quien se sintió solo a la hora de hablar. “Por suerte el país está mas dividido que esto, no es así lo que pasa en el país”, dijo.

“Si lo quieren hacer futbolístico, esto es Boca-River en El Monumental, Boca con 9. Primer tiempo, se van al descanso perdiendo 5 a 0. Segundo tiempo, lo terminás remontando 5-4 con 9. Podía perderlo 9 a 0 pero perdió 5 a 4. Queda mejor parado para el próximo partido. Lo perdiste, nadie niega la derrota”, dijo y nadie coincidió con él.

“Mas allá de los ejemplos que pueda dar Diego, vienen haciendo campana hasta ahora. Mañana (miércoles) convocan a un acto. Me gustaría que ellos se den cuenta que son Gobierno, y que ¿cuándo se van a ocupar de los problemas que realmente existen que tienen que ver con la inseguridad, el trabajo?”, respondió Losada y él dijo que lo que ella decía era “falso”.

“Quiero aprender el mundo Intratables, porque hacen Titanes en el ring para adultos, ¿y esto es real?”, dijo Alejandro Fantino mostrándose sorprendido por las cosas que se estaban diciendo sus invitados y agregó: “Clima del orto, de nuevo”.

Luego, la discusión comenzó a subir de tono y el periodista se dirigió directamente a su colega, ya sin hablar de los políticos, sino de ella: “Cuando seas senadora, primero, preparate un poco más. Empezá a ampliar tu vocabulario porque tenés 100 palabras y repetís siempre lo mismo. Va a tener que preparase para ser senadora, no alcanza con esto, Caro. Y no mientas tampoco. Ser senador no es joda, hay que preparase y estudiar mucho”.

“Primero te diría que respetes a los 800 mil santafesinos que votaron”, pidió ella muy segura y el retrucó diciendo que los respetaba pero que muchos santafesinos se habían contactado con él para decirle que les hubiera gustado que ella votara en Santa Fe y no en Núñez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cansado de los gritos, de las idas y de las vueltas, el exbasquetbolista bahiense, quien también había opinado sobre la reacción del oficialismo tras la derrota, interrumpió enojado: “Diego, no podés decirle a la dama lo que le estás diciendo. Respeto”. (Infobae)