El llanto desconsolado de Tini Stoessel al hablar de su papá en pleno show

La cantante se quebró al recordar el problema de salud que atravesó el productor, que lo tuvo internado por varias semanas.

A casi dos meses de la internación de Alejandro Stoessel que lo llevó a permanecer en terapia intensiva por varios días, Tini Stoessel volvió a subirse a los escenarios con su padre totalmente recuperado. La cantante presentó sus primeros tres shows en el Hipódromo de Palermo y no pudo contener las lágrimas al recordar el delicado estado de salud por el que pasó el productor.

«Gracias por entender todo lo que estábamos viviendo. Hoy quiero, más que nunca, disfrutar de este show porque uno no sabe lo que puede pasar mañana. Así que quiero que lo vivamos de esa manera. La próxima canción es la favorita de papá y me encantaría que se la dediquemos a él», comenzó diciendo la artista ante la multitud de fanáticos y frente a su familia, que estaban firmes en primera fila.

En medio de «Acércate», la intérprete no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. Luego, explicó: «No tenía idea de cuándo me iba a volver a subir al escenario. uiero agradecer las muestras de amor de ustedes que me decían en la calle ‘estamos rezando por tu papá’, ‘prendimos una vela por tu papá’, ‘estamos pensando en él’. Literalmente él está acá por eso, así que gracias por entender y por acompañarme en ese momento».

Mientras sus seguidores la alentaban y ella estaba en cuclillas visiblemente emocionada, Tini concluyó: «Quizás las peores cosas son las que más nos enseñan en la vida».