El llamativo mensaje de María Becerra a Tini Stoessel tras el blanqueo del noviazgo de la China Suárez y Rusherking

Este sábado Tini Stoessel terminó su serie de presentaciones en el Hipódromo de Palermo después de seis fechas a sala llena. Una de las sorpresas del último recital fue la presencia de María Becerra quien se subió al escenario para cantar “Miénteme”, la canción que lanzaron juntas, e hicieron estallar al público.

Todos los conciertos de la “Triple T” dieron mucho de qué hablar y este no fue la excepción. Esta vez por el llamativo mensaje de Becerra para agradecerle su calidez durante el show. La intérprete de “Qué más pues?” dejó una intrigante reflexión luego del blanqueo de la relación de la China Suárez y Rusherking.

A través de una historia de Instagram, la “nena de Argentina” le dedicó unas tiernas palabras a su amiga y colega pero una expresión se llevó todas las miradas. “Te amo tanto, Tinita. Gracias por dejarme ser parte de este momento tan especial. Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo”, aseguró.

El mensaje de María Becerra a Tini Stoessel después del recital Foto: Captura Instagra

Y su mención a la “China” generó gran repercusión. Lo cierto es que ese mismo sábado, mientras María cantaba en vivo, su ex Rusherking le declaraba su amor a la China Suárez en el piso de “PH, Podemos Hablar”. “Estoy muy enamorado y pasándola muy bien. Hace mucho que no me pasaba sentirme así”, confesó el trapero.

El duro descargo de la China Suárez

Luego de todos los trascendidos y de conocer la palabra de María Becerra, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio se expresó también en las redes sociales. Además de compartir una romática foto en blanco y negro junto a su joven novio, se descargó a través de Twitter.

El posteo de amor de Rusherking y la China Suárez en las redes sociales luego de haber confirmado su romance. Foto: La China Suárez y Rusherking

Este lunes, la actriz manifestó contundente: “2022 y siguen enfrentando mujeres a lo loco. Que se mejoren”. Si nombrarla, su mensaje se entendió como una clara referencia a todos los comentarios que surgieron a raiz de su relación con Rusherking y las comparaciones con Becerra.