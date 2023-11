El Kun Agüero se lució en la Fórmula 1: su vestimenta con los colores del Manchester City y la ceremonia con Verstappen

Este fin de semana se llevará a cabo la última carrera de la temporada en la Fórmula 1. El Gran Premio de Abu Dhabi se realizará mañana a las 10 de la mañana (hora argentina) en el Circuito Yas Marina en los Emiratos Árabes Unidos. Como suele ocurrir, tanto la carrera como el periodo de clasificaciones, cuenta con la visita de reconocidas personalidades. Esta mañana destacó la presencia de Sergio ‘Kun’ Agüero, quien además se lució y sorprendió a todos con una tremenda vestimenta. El exjugador de la selección argentina, llegó al Circuito con un uniforme al estilo de los pilotos de la máxima categoría con los colores del Manchester City y se robó todas las miradas. Fue tal el impacto que desde la cuenta de Twitter oficial de la Fórmula 1, le dedicaron un posteo a su atuendo. «Estos monos dan en el blanco. Genial verte Kun» escribieron destacando el look del goleador de la Premier League. Pero su presencia en el lugar no fue sólo para mostrar su atuendo, sino que también participó de una tradicional ceremonia. Al final de la jornada en Abu Dhabi, Agüero fue el encargado de realizar la entrega del neumático al poleman de la clasificación de la Fórmula 1, que en esta ocasión fue el neerlandés Max Verstappen. Para ese momento, el exfutbolista se habia cambiado la ropa y lucía un look total black que contrastaba con sus zapatillas blancas. Se saludaron con Verstappen, notablemente contentos por cruzarse, intercambiaron unas palabras, firmaron la rueda como es característico para esa ceremonia y posaron para las fotos.