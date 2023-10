El jugador paraguayo que tuvo un cruce con Lionel Messi hizo un desesperado pedido tras recibir amenazas

Luego del incidente en el partido entre la Selección argentina y Paraguay se confirmó que Sanabria no escupió a Leo. El delantero vivió un momento completamente desagradable.

Antonio Sanabria tuvo un cruce con Lionel Messi en el partido entre Argentina y Paraguay.

Por situaciones de partido, Antonio Sanabria tuvo un tenso cruce con Lionel Messi en el encuentro por la tercera fecha de las Eliminatorias. En las primeras imágenes que se dieron a conocer, la perspectiva indicaba que el delantero paraguayo había culminado el entredicho con un espitajo por la espalda al capitán argentino. Si bien horas más tarde se confirmó que no fue así, los fanáticos se volcaron a las redes con furia y Sanabria vivió un momento desagradable que lo llevó a hacer un desesperado pedido.

De manera repudiable, algunos usuarios escribieron mensajes desagradables en las fotos de Instagram del futbolista de Paraguay. Esto hizo que Sanabria tome la decisión de volver a aclarar la situación con Leo, que finalmente fue tal cual relató luego del partido.

Un video inédito respalda la versión de Antonio Sarabia sobre su cruce con Lionel Messi.

“Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche. Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó”, afirmó a través de una historia.

Además, aseguró que jamás escupiría a un colega y apuntó a que se vean nuevamente las imágenes de lo sucedido: “No haría nunca nada parecido hacia ningún compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes”.

Los comentarios en las redes sociales son injustificables, sobre todo luego de que un video reflejó cómo fue realmente este confuso episodio.

El video inédito que respaldó la versión de Sanabria

En diálogo con la prensa, Sarabia afirmó que se trataba de un efecto de la cámara por su ubicación y que Messi “estaba lejos”. Esta versión no fue muy convincente para los fanáticos, pero en las últimas horas apareció un video que lo respalda completamente.

En un ángulo inédito, de frente a este cruce, se puede ver que efectivamente la distancia entre ambos era muy grande y que el delantero paraguayo no tiene intensión de escupir a Leo.

Qué dijo Sanabria luego del partido entre Argentina y Paraguay

En medio del enorme revuelo, Antonio Sanabria respondió ante la prensa las acusaciones sobre haber escupido a Lionel Messi y fue categórico. El futbolista paraguayo desmintió haber escupido al 10 de Inter Miami. “¿Hubo un cruce ahí con Leo?”, le preguntó el periodista Ariel Schvartzbard. “Cosas del partido nada más, me llegó la imagen y parece como que yo lo escupo, pero no, para nada”, respondió el paraguayo.

Según sus dichos, se trató simplemente de una ilusión óptica de la cámara que hizo creer que había agredido al mejor jugador del mundo. “Él estaba lejos, parece en la imagen, como se ve de la parte de atrás, que lo escupo pero nada que ver”, agregó en su relato. “Desmentís el escupitajo”, le consultó el movilero. “Sí, totalmente”, cerró Sanabria.

La bronca de Lionel Messi ante la confusión del momento

“La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí”, dijo Messi a la prensa tras el partido sobre su incidente con Sanabria.