El intendente de Tornquist Sergio Bordoni, estuvo junto a Massa en Navarro.

El ministro de Economía, Sergio Massa anunció en la fábrica de lácteos navarrense “La China” de Marcelo Gutiérrez, el Plan Aviar y la quinta cuota de Impulso Tambero, ambas iniciativas suman una inversión de $10.256 millones y se destinarán al alivio de productores afectados por la gripe aviar y la sequía.

Massa fue recibido por el intendente, Facundo Diz, y acompañado por el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez.

También adelantaron que se avanzará con mejoras para acceder al crédito y un sistema de financiamiento de canje para adquirir de insumos. Massa anunció también que transferirá 1.800 millones de pesos para realizar la playa de estacionamiento, carga y descarga y el nuevo playón municipal.

El intendente Diz le agradeció a Massa haber elegido a Navarro para el anuncio y sostuvo que “estamos ante la posibilidad de que nuestro país tenga una soberanía plena después de estar atados a créditos con el FMI, acechando a la economía de todos nosotros.

Tu futuro, Sergio, es el futuro de todos nosotros, de mi amado Navarro. Con tu capacidad, con tu equipo, vas a dar mucho de lo que tenes, para poder unirnos y genera un horizonte certero. Si realmente queremos salir adelante como país, necesitamos gente como Sergio, humilde, pero con mucho temple y carácter”, cerró Diz.

Durante el acto se anunció, además, que se avanzará en una reforma de la Comunicación 7720 del Banco Central, con el fin de mejorar el acceso al crédito, como también una modificación de los montos para acceder a mayor crédito.

En esa línea también se adelantó que se trabajará en un programa de financiamiento de canje con productores y exportadores, para que sea materia prima, para que sus producciones puedan ser utilizadas como instrumento de pago en la adquisición de fertilizantes, agroquímica y otros insumos.

En su discurso, Massa agradeció al dueño del tambo por el recibimiento, de quien destacó su trabajo y dedicación, y sobre el intendente Diz dijo “con Facu nos conocimos con otra pasión, soñamos juntos ascender con Tigre y ascendimos.

Facundo tiene el merito de ser un tipo obstinado, determinado de ser un tipo que encara, que no tiene miedo, peor lo más importante que tiene y por cada lugar que ha pasado en su vida futbolística, profesional y ahora como intendente, el merito más grande que tiene es que nadie duda de sus condiciones personales.

Nadie duda de que detrás de ese trabajador incansable como intendente, como goleador, que tuvimos la suerte de disfrutarlo en Tigre y otros tantos clubes, todos lo recuerdan y mantienen el vinculo con él, como ser humano. No tengo duda que tomas cada decisión con lo que te marca el corazón, eso no lo pierdas, porque es la manera de no equivocarse al final del camino.

Contas con nosotros, contas conmigo al lado tuyo, para cada pelea que emprendas ahora y para adelante”, sostuvo el titular de Economía.

Massa destacó el acompañamiento del Estado, al señalar que “cada productor que por la sequía se nos cae, cada tambero que por la sequía y la falta de alimentos se nos cae, cada uno de nuestros emprendimientos a lo largo y a lo ancho del país que se nos caen por la sequía, después cuesta mucho tiempo levantarlo y entonces nuestro remedio, nuestra asistencia, tiene que ver con tenderle la mano para que pueda seguir caminando”.

En ese sentido, el ministro afirmó: “Tuvimos que enfrentar una pandemia que cambió las conductas humanas, nos obligó a cambiar el sistema de salud y cambió el mercado de trabajo. Nos tocó enfrentar sin herramientas una guerra que dieron otros y quedan otros, pero que cambió nuestros precios en fletes, en insumos.

Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia y la influencia aviar con sus consecuencias en mercados internacionales. ¿No les parece que ya tenemos suficientes quilombos como para andar enquilombando la vida de la gente con las peleas de la política?”.

“Yo creo que es clave la estabilidad económica, para que haya estabilidad tiene que haber orden político”, dijo Massa y agregó: “Es muy importante en este tiempo en el que los productores pelean por su supervivencia, en el que el sector agroindustrial pelea por mantener mercados y cumplir contratos, en el que nuestras pymes, nuestra industria y nuestra construcción sostienen los niveles de crecimiento que obviamente por la caída, por la sequía de alguna manera arrastran el producto bruto de la Argentina”.

Para finalizar, el ministro sostuvo que “cuando nuestra sociedad pelea para mantener sus niveles de consumo, para acceder a los bienes más importantes que necesita, cuando todavía tenemos que encarar la pelea por mejorar el ingreso, porque somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina, me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano”.

El Plan Aviar se destinará a acompañar a las y los productores avícolas que debieron afrontar el sacrificio de aves de corral y la destrucción de huevos fértiles, huevos para consumo, con motivo de la detección y/o sospecha de contagio por estas enfermedades, en el marco de la gripe aviar, a través de dos Programas específicos: