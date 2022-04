El insólito pedido que hizo Flor Vigna para su nuevo ciclo con Nico Occhiato

Aunque todavía no se confirmó nada acerca de la conducción del programa de entretenimiento, se filtró el insólito pedido que le hizo Flor Vigna a los productores del ciclo de «El Último Pasajero».

Al parecer la actriz Flor Vigna le propuso a los productores armar un juego autorreferencial con sus canciones.

El pedido de Flor Vigna para su nuevo programa.

Gonzalo Vázquez, panelista de «Intrusos», reveló la demanda de Flor Vigna al progrma: «Pidió hacer un segmento, un juego, en el programa con la condición de poner sus canciones que son tres: Uy, Suelto y su último lanzamiento Una en un millón».

El periodista explicó que las autoridades del programa están rebuscándoselas para incorporar la petición de la cantante al show, debido a que la temporada solo tendrá 20 programas y no pueden realizar un juego con sólo tres canciones.

Flor Vigna para su nuevo sencillo «Una en un Millón».

No es la primera vez que proponen a Flor Vigna y a Nico Occhiato para conducir juntos, sin embargo, después de reiteradas oportunidades Telefe logró reencontrar a los jóvenes en el terreno profesional.

La confesión de Flor Vigna

La actriz reconoció que vivió una relación tóxica con Nicolas Occhiato: «Para amores tóxicos, ya no. No, no. Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos. En su momento cometí el error de vivir para el otro, estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más. Pensar que nada tiene sentido sin el otro. Ves que es todo o nada con esa persona y eso es realmente muy peligroso», aseguró.

Nico Occhiato y Flor Vigna en «Combate» lugar donde se conocieron.

Con respecto a cómo está la relación con su ex, la cantante manifestó: «Estamos en un gran momento. Hablamos mucho por temas de laburo y tenemos súper claro que vivimos siete años muy lindos y que las últimas dos veces que volvimos no fueron necesarias. Hoy no puedo decir que somos amigos, pero sí que si necesita algo yo estaré ahí. Y viceversa”.