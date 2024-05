El insólito descuido de Lourdes Sánchez que compartió en redes

La bailarina, actriz y presentadora vivió un tenso momento en el aeroparque cuando iba rumbo a tomarse un vuelo que la lleve a Corrientes, su ciudad natal.

Salir apurado y olvidarse documentación obligatoria para viajar puede significar un problema, ya que sin pasaporte se puede perder un vuelo. Y así lo vivió la esposa de Chato Prado. Mientras Lourdes hacía los trámites de rigor, le pidieron el DNI y cayó en la cuenta de que no lo tenía encima.

Esto provocó una desesperación en la modelo que no dudo compartir en sus historias de Instagram. Como el vuelo era local, tampoco tenía el pasaporte en su poder y la aplicación del celular «Mi Argentina» que muestra los documentos en cuestión no le funcionaba.

«Soy una boluda. Me olvidé el DNI, tengo que viajar, estoy en aeroparque y la aplicación no me anda. Una aplicación de mierda que cuando tiene que funcionar, no funciona», rompió en un ataque de nervios Sánchez.

Pero, la situación terminó con un final feliz ya que su pareja le alcanzó los documentos correspondientes y pudo hacer finalmente el viaje. «Mi santo Pablito me está trayendo el pasaporte. Obvio que lloré porque soy una boluda, ¿cómo no me fijé antes?», contó a sus seguidores.



La bailarina subió una foto que muestra la felicidad por resolver dicha situación a tiempo y poder tomar su vuelo a Corrientes.