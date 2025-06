El inesperado mensaje que le mandó Pampita a la mujer de Enzo Fernández

Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron apostar nuevamente al amor. La pareja, que comparte la crianza de su hija Olivia, retomó su relación hace tres meses luego de un tiempo separados. Durante este período de reconciliación, circularon rumores que vinculaban al futbolista con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, aunque ambas partes aclararon rápidamente la situación.

Lejos de generar conflicto, la situación derivó en un gesto respetuoso por parte de la modelo hacia la influencer. Cervantes, al respecto, comentó con tranquilidad: “Me mandó un mensaje Caro, una gran mujer, la verdad, es lo único que puedo decir”. La declaración deja entrever que entre ambas primó el respeto mutuo y que no hay lugar para disputas.

Además, Cervantes se refirió a cómo ha cambiado su vínculo con Enzo tras esta segunda oportunidad que decidieron darse. Luego de haber explicado que “no es difícil ser novia de un futbolista” y que “es como ser novia de otra persona”, la joven madre aclaró que, si bien se mantiene firme en su forma de pensar, también reconoció que “cambiaron algunas cosas” desde que retomaron la relación.

La palabra de Pampita: desmentida categórica y sinceridad absoluta

Carolina Ardohain, por su parte, fue tajante al negar cualquier tipo de vínculo sentimental con Enzo Fernández. Apenas surgieron los rumores, la modelo salió al cruce con una contundente declaración que cerró cualquier especulación. “Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández, lo juro por mis hijos. Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano. Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”, afirmó.

Además, dejó en claro que, de haber existido un vínculo, no tendría inconveniente en admitirlo públicamente: “Si hubiera tenido un affaire lo diría porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo. Así que creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”, concluyó.

La actitud de Pampita fue destacada por muchos en redes sociales, al valorar tanto su franqueza como el respeto mostrado hacia Valentina Cervantes, quien también optó por desdramatizar la situación. Ambas mujeres dejaron en claro que no existe animosidad entre ellas y que los rumores no fueron más que eso: especulaciones sin fundamento.

Cervantes, firme ante los rumores: “Los paso por arriba”

En cuanto a su postura frente a la constante exposición mediática y los rumores que rodean a su pareja, Cervantes fue contundente. “Sinceramente, yo los paso por arriba. Le inventaron tantos romances siempre, uno más, uno menos, es lo mismo”, expresó con seguridad, minimizando el impacto que las habladurías puedan tener en su vida personal.

Con estas declaraciones, Valentina Cervantes reafirma su compromiso con su familia y su decisión de seguir adelante con Enzo Fernández, enfocada en su rol como madre y en mantener una relación sólida, pese a las miradas externas. Su respuesta ante la polémica muestra madurez y una clara intención de proteger su intimidad.