El increíble cambio de look de Julieta Poggio que incluyó tres colores

Julieta Poggio atraviesa un gran momento profesional, hace algunos días debutó con Fuerza Bruta y próximamente protagonizará la obra teatral Coqueluche. Además es súper coqueta y como le gusta disfrutar de su pelo largo, el cambio de look vino de la mano de algunos colores nuevos en su cabellera. La exparticipante de Gran Hermano se acercó al centro de belleza con el pelo lacio y rubio, después de la intervención de los estilistas, lució ondas y mechas en tonos rojos y negros. En su cuenta oficial de Instagram, reveló que fue lo que le hicieron: «Si se quieren animar a algo distinto, está esta opción increíble de extensiones con clips». Más tarde, compartió un ida y vuelta con su comunidad a través de la cajita de preguntas de la sección de historias, de la misma red social. En uno de los interrogantes le consultaron si prefería ‘rubio o morocho’, a lo que respondió: » Si es para mí rubio, siempre fui rubia y me cuesta salir de eso, aunque ahora me puse estas (extensiones) morochas, que me encanta así mezclado». La joven de 21 años, evaluó la posibilidad de que el cuestionamiento se haya dirigido hacia su gusto por los muchachos, por lo que también contestó con esa perspectiva: «De hombres, siempre me gustaron los morochos, creo que nunca me gustó un rubio».