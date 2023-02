El incómodo momento de Camila Homs que generó Tini Stoessel

Un nuevo capítulo aparece en el trío que supieron conformar Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Camila Homs luego del escándalo que protagonizaron durante casi todo el 2022.

La separación entre Camila Homs escaló en los medios, potenciada por la relación entre el futbolista y Tini Stoessel, desatando un interminable conflicto.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. (Fuente: Instagram).

En el medio, hubo declaraciones a la prensa, chicanas, intervención judicial y una breve tregua que solo duro durante el mes del mundial de Qatar 2022.

Pero los festejos mundialistas no parecieron suficientes para apaciguar el conflicto, el cual resurgió en los primeros días del 2023, enfrentando a Tini Stoessel y Camila Homs.

Camila Homs. (Fuente: Instagram).

La relación entre la ex y la actual de Rodrigo De Paul está más tirante que nunca y ahora se suma una nueva escena que se dio en las últimas horas en la reconocida fiesta Bresh.

Según comentó Luli Fernández en Socios del Espectáculo, a Camila Homs le negaron el ingreso en la puerta y todo apunta a Tini Stoessel como una de las responsables.

Camila Homs. (Fuente: Instagram).

Cupido

En el relato, la panelista de El Trece comentó que un grupo de amigos cercanos a Camila Homs la invitó a sumarse a la fiesta, la cual tenía como temática el lanzamiento del último disco de Tini Stoessel “Cupido”.

Tini Stoessel. (Fuente: Instagram).

Si bien la modelo habría manifestado que no conocía el detalle, algunos de sus amigos aseguraron que no la dejaron pasar debido a su conflicto con la cantante.

No obstante, en Socios del Espectáculo manifestaron que no abrís sido Tini Stoessel quien pidió que se le niegue el acceso a Camila Homs, sino que desde la misma organización de la fiesta tomaron la decisión para no importunar a la actriz.