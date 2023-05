El impactante cambio de look de Lucila ‘la Tora’ Villar

Lucila ‘la Tora’ Villar fue una de las participantes que presentó un look más osado dentro de Gran Hermano. La jugadora lucía rapado uno de los lados de su cabeza, dejando al descubierto un tatuaje que se realizó sobre el cuero cabelludo. Recientemente utilizó sus redes sociales para mostrarle a su comunidad la nueva imagen que eligió al pasar por el salón de belleza. La joven oriunda de Berazategui optó por unas mechas color negro en la parte baja de su pelo, que resaltan con su rubio aún más platinado. Al oficializar su look en un carrusel de tres fotos en su cuenta de Instagram, recibió comentarios de sus excompañeros del reality. Nacho, con quien comenzó un vínculo amoroso en la casa y continuó luego de finalizar el programa, escribió «okey» junto a un emoji al que se le cae la baba. Mientras que Julieta Poggio redactó «Ay amo», con varios corazones rojos. Sin embargo, el mensaje que resaltó entre los demás fue el de la hermanita y amiga de la Tora, Mora Jabornisky: «Pero por favor, que mujerón Dios mío. Si te separás acá estoy, no importa lo que diga la 100 o LAM, yo te quiero a vos reinona», escribió en mayúsculas piropeando a la blonda.